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Cemil Sarıçizmeli: Bunu yapanlar derhal cezalandırılmalı

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83 yaşında bir kadın Merkezi Karantina Yerine Kumyalı'daki Evine Gönderildi
Cemil Sarıçizmeli: Bunu yapanlar derhal cezalandırılmalı

İngiltere’den 8 Nisan da gelen 83 yaşındaki kadın karantina koşulları uygulanmadan Kumyalı’daki evine gönderildi.

Konu ile sosyal medyadan açıklama yapan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli bir aydır verilen tüm emeklerin boşa gittiğini buna sebep olanların en ağır cezayı alması gerektiğini kaydetti. 

Sarıçizmeli, söz konusu olayın sır gibi saklandığını Sağlık Bakanlığ'nın konuyla ilgili bilgi vermediğini söyledi. 

Cemil Sarıçizmeli'nin sosyal medya paylaşımı şöyle

"8 Nisan gecesi Londra bağlantılı uçaktan direk evine gönderilen 83 yaşında bir kadın. Şu an Kumyalıda. Gerekçe nedir bilmiyorum. Konuyu sabah birkaç kişiden öğrenip teyit ediyorum. Belediye olarak bize bilgi veren yok. Olay sır gibi saklanıyor. Emniyet tedbirleri alınması gerekiyordu belki. Şu anda o da yok. Bir aydır aldığımız bütün tedbirler heba olabilir. Sağlık Bakanlığı ile iletişimimiz yok. Bize bilgi veren yok. Ulaşamıyoruz. Rus ruletine benzeyen bir oyun oynuyoruz. Bölge lütfen tedbirli olsun. Lütfen evinizde kalın, lütfen.."

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