Çetelerin canlı yayın bastığı Ekvador'da ne oluyor?

Ekvador'da Devlet Başkanı Noboa, bir uyuşturucu çetesi lideri olan Adolfo Macias'ın pazar günü cezaevinden kaçması sonrası 60 günlük olağanüstü hal uygulamasına geçildiğini duyurdu. OHAL'in ardından çeteler ülkeyi savaş alanına çevirdi.

Ekvador'da uyuşturucu çetesi lideri Adolfo Macias'ın cezaevinden firar etmesi ve ardından Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmesi sonrası şiddet olayları yeniden tırmanışa geçti.

Noboa, OHAL kapsamında ülkede faaliyet gösteren 22 çeteyi 'terör örgütü' olarak ilan etti ve bu çetelerin üyelerinin de güvenlik güçlerinin meşru hedefleri olduğunu bildirdi.

OHAL uygulamasının getirilmesinden birkaç saat sonra ise 'TC Television' isimli bir devlet televizyonun kanalının stüdyosu, canlı yayın sırasında maskeli, silahlı kişilerce basıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde maskeli kişiler, stüdyoda bulunanları rehin alıyor, sunucunun kafasına silah dayıyor ve tehditler savuruyor.

Ekvador'da TC Television isimli devlet kanalının stüdyosunu basan çete üyeleri, sunucunun başına silah dayadısosyal medya X

Keza Guayaquil kentindeki stüdyoda gerçekleşen baskında şahıslar, yanlarında bulunan el bombaları dahil çeşitli patlayıcıları canlı yayın kamerasına gösteriyor.

Silahlı çete üyelerince rehin alındıktan sonra polis tarafından kurtarılan Ekvadorlu gazetecilerAP

Baskın yaklaşık 20 dakika boyunca canlı yayınlandı.

Siyah giysili, silahlı kişilerden birinin "Polis yok" diye bağırdığı duyuluyor.

Çete üyeleri, zorla yere yatırdıkları kanal çalışanlarına saldırıyor.

Kamera arkasındaki bağrışma sesleri geliyor.

Ekvador güvenlik güçleri, 'TC Television' isimli devlet kanalı çalışanlarını tahliye ederkenAP

Ekvador polisi, düzenlediği operasyonda canlı yayın sırasında televizyon kanalını ele geçiren 13 silahlı kişiyi gözaltına aldı.

Ekvador'da devlet televizyonu 'TC Television'u basan kişiler olduğu iddia edilen çete üyeleri polis tarafından gözaltına alındıAP

Sosyal medyaya sızdırılan görüntülerde, çete üyelerinin ele geçirdikleri hapishanelerde polislerin boğazına ip geçirip idam sahnelerini sergiledikleri görülüyor.

Sosyal medyaya yer alan bir başka görüntüde ise polis aracının bombalı saldırıyla havaya uçurulduğu görülüyor.

Öte yandan ülkenin farklı yerlerinde en az yedi polis memuru kaçırıldı ve ülke çapında çeşitli noktalarda patlamalar yaşandı.

Bazı medya kuruluşları, canlı yayın baskınından hemen sonra Guayaquil kentinin çeşitli noktalarında saldırılar düzenleyen silahlı grupların sekiz sivili öldürdüğünü, iki kişiyi de yaraladığını aktardı.

23 Kasım 2023'te göreve gelen 36 yaşındaki Devlet Başkanı Daniel Noboa, selefleri gibi olmayacağını ve çetelerle mücadele edeceği sözünü veriyor.

Ekvador'da güvenlik neden kötüleşti?

18 milyon nüfuslu küçük Güney Amerika ülkesi Ekvador'da güvenlik, ekonomiyi de sarsan koronavirüs pandemisinden bu yana daha da kötüleşiyor.

Hükümet, 2023 yılında ülke genelinde şiddet olaylarına bağlı ölümlerin 8 bine yükseldiğini açıkladı. Bu rakam, 2022 yılında 4 bin 500 civarındaydı.

Ekvador'da geçen yıl yapılan başkanlık seçimi, yolsuzluk karşıtı bir adayın suikaste kurban gitmesiyle gölgelendi.

Yönetim bu durumdan, kıtanın büyük bölümünü istikrarsızlaştıran uyuşturucu kaçakçılığı çetelerinin artan erişimini sorumlu tuttu.

Öte yandan çeteler, ülke genelindeki hapishanelerde güçlerini arttırmak için devletin zayıf kontrolünden yararlandı.

Hapishanelerde şiddet giderek yaygınlaştı.

Yetkililerin çete savaşlarını sorumlu tuttuğu olaylarda cezaevlerinde yüzlerce kişi öldü.

Ekvador'un en büyük kıyı kenti olan Guayaquil, uyuşturucu kaçakçılığının merkezi olarak biliniyor. Keza kentteki limanlar, ülkenin en tehlikeli noktası olarak kabul ediliyor.

Şiddet bu hafta neden yükseldi?

Devlet Başkanı Noboa, 'Fito' lakaplı Adolfo Macias'ın pazar günü cezaevinden kaçması sonrası 60 günlük olağanüstü hal uygulamasına geçildiğini duyurdu.

"Los Choneros" çetesi lideri Macias, bundan 10 yıl önce de cezaevinden kaçmıştı.

O dönem tekrar yakalanıp cezaevine konulan 44 yaşındaki Macias, 34 yıllık hapis cezasının kalan kısmını çekiyordu.

Ülkede pazartesi gününden itibaren en az altı hapishanede şiddet olayları yaşandı ve en az 150 gardiyan ve diğer personel, mahkumlar tarafından rehin alındı.

Riobamba'daki bir hapishaneden 39 mahkum kaçtı, bazıları daha sonra yeniden yakalandı.

Ekvador'un Cuenca kentindeki Turi Cezaevi'nden kaçmaya çalışan mahkumlarAP

Şiddet, salı günü sokaklara sıçradı.

Ekvador genelindeki olaylarda yedi polis memuru kaçırıldı. Birçok şehirde patlama oldu, ancak bu patlamalarda herhangi bir yaralanma olmadı.

Ellerine silah alan siviller de güvenlik güçlerine yardımcı olmak ve çete üyelerine karşı çatışmak için sokaklara çıktı.

"Teröristlerle" müzakere etmeyeceğini söyleyen Noboa, şiddetin hükümetinin hapisteki çete liderleri için yeni bir yüksek güvenlikli hapishane inşa etme planlarına bir tepki olduğunu dile getirdi.