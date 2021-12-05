Çin Dış Konular Merkez Komitesi Müdürü Yang Jıechı Ve Heyeti Güney Kıbrıs’ta

Çin Dış Konular Merkez Komitesi Müdürü ve Çin Komünist Partisi Polit Büro Üyesi Yang Jiechi’nin heyeti ile birlikte Güney Kıbrıs’ta olduğu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştüğü bildirildi.



Alihtia Yang’ın Anastasiadis’e Çin hükümetinin sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tartışmasız desteklediğini ve Rum yönetimi ile aralarındaki stratejik işbirliğini güçlendirmek için çalışmaktaki kararlılığını ilettiğini yazdı.



Habere göre Anastasiadis Yang ve heyetinin, Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile 30 Kasım 2021'de yaptığı telefon görüşmesi ve Ortak Açıklamalarından sonra Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu belirterek Rum yönetiminin, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi Çin ile ilişkilerine hayati önem addettiğini, Çin ulusu ile stratejik ortak olduklarını söyledi.



Rum Sözcü Marios Pelekanos, Yang-Anastasiadis görüşmesinde Çin’in Kıbrıs sorununun çözüm ana çözüm ilkelerine ve Çin’in sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına desteğinin ve “tek Kıbrıs tek Çin politikasına bağlılıklarının” yeniden teyit edildiğini kaydetti.



Pelekanos Yang-Anastasiadis görüşmesinde ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve özellikle artık stratejik önem kazanan yatırımlar, turizm, tarım, çevre, ulaştırma alanlarında daha da derinleştirilmesinin de ele alındığını belirtti.



Gazete heyetler arası görüşmelere Rum tarafından Dışişleri, Eğitim, Tarım, Ulaştırma bakanları, Turizm müsteşarı, Rum yönetimi sözcüsü ve bürokratlar, Çin tarafından ise Dışişleri ve Ticaret bakanlık müsteşarları, Uluslararası Kalkınma Dairesi Başkan Yardımcısı, Çin’in Güney Kıbrıs’taki büyükelçisi ve diğer bazı üst düzeyli yetkililerin katıldığını haberine ekledi.