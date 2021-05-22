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Çin yasak çağrısı yaptı, Bitcoin çöktü

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Çin’in kripto para birimi Bitcoin’e karşı tutumu devam ederken yeniden bir kısıtlama çağrısında bulundu. Bitcoin işlemleri ve madenciliğine yönelik çağrı yinelendi.
Çin yasak çağrısı yaptı, Bitcoin çöktü

Kripto paraların atası olarak kabul edilen Bitcoin sert düşüş hareketleriyle karşılaşıyor. Son günlerde Çin bazlı haberlerin etkisiyle güç kaybeden Bitcoin darbeyi yine Çin’den aldı.

Çin Devlet Konseyi’ne bağlı olan Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, Bitcoin işlemleri ve madenciliğine yönelik kısıtlama çağrısında bulundu.

AÇIKLAMA SONRASI SERT DÜŞÜŞ

Bitcoin fiyatları açılış sonrasında 40 bin dolar seviyelerinden 35 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Geçtiğimiz hafta 29 bin 900 dolara kadar gerileyen Bitcoin 35 bin dolar civarında dalgalı seyrine devam ediyor. Kısa sürede milyarca dolar böylece buharlaşmış oldu.

ELON MUSK DA SPEKÜLE EDİYOR

Milyarder iş adamı Elon Musk, Tesla’nın Bitcoin ile otomobil satışı yapmayı durdurduğunu ve bunu da çevreci nedenlere bağladığını söyledi. Tesla geçtiğimiz aylarda 1.5 milyar dolarlık Bitcoin satın almıştı.

BINANCE’IN CEO’SUNDAN ELON MUSK AÇIKLAMASI

Elon Musk'ın sürekli speküle ettiği kripto para piyasalarına ilişkin olarak Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao, "Musk'ın sözleri kripto para piyasalarını hareket ettiriyor, dikkatli olunması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

KRİPTO PARALARIN GENELİNDE SERT DÜŞÜŞ

Çin'de bulunan regülatörler finans sektörüne kripto paralarla ilişkili hizmetleri vermeyi ve kripto para işiyle ilgili şirketlerle çalışılmasını yasakladı. Bu kararın ardından Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto para birimlerinde satışlar görülmüştü.

KISA SÜREDE YÜZDE 54 DÜŞÜŞ

Bitcoin 14 Nisan 2021 tarihinde 64 bin 813 dolar seviyesine kadar ulaşmıştı. Aradan 35 gün geçtikten sonra 29 bin 900 dolara kadar geriledi. Kısa sürede yüzde 54 oranında düşüş yaşamış oldu.

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