Çin'de Kovid-19 nedeniyle suç oranları artışta: Hong Kong'da 50 paket tuvalet kağıdı gasp edildi

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 virüsü nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerindeki suç oranlarından artış yaşandı. Hong Kong polisi, dağıtımcıdan 50 paket tuvalet kağıdı gasp eden bıçaklı çete üyelerinin ikisinin yakalandığını açıkladı.

Hong Kong'da 3 kişilik bir çetenin, market dağıtımcısını gasp ettikleri ve 50 paket tuvalet kağıdını çalarak kaçtıkları öğrenildi.

Yaklaşık 1700 Hong Kong doları (220 dolar) değerinde olan tuvalet kağıdını çalan çete üyelerinden ikisi, Hong Kong polisi tarafından yakalandı. Kaçan üçüncü kişinin yakalanması için ise çalışmalara devam ediliyor.

Hong Konglular ise, yaşanan bu soyguna 'şaşkınlık ve merhametle' tepki gösterdi.

Yerel televizyon kanalı İCable'a konuşan bir kadın ise, "Ben olsam tuvalet kağıdı yerine maske çalardım" açıklamasında bulundu.

Koronavirüs salgınının yayılması sonucunda toplumda oluşan panik havasının ülkedeki suç oranlarının artmasında da etkili olduğu belirtiliyor.