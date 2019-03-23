Çin’de yolcu otobüsü yandı: 26 kişi yaşamını yitirdi

Çin'in Hunan eyaletinin Çangdı kentinde tur otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında, yolculardan 26'sı yaşamını yitirirken, 28 yolcu ise yaralandı.
Olayın ardından otobüsün iki şoförü gözaltına alındı.
Çin'in Hunan eyaletinin Çangdı kentinde tur otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında, yolculardan 26'sı yaşamını yitirirken, 28 yolcu ise yaralandı.
Olayın ardından otobüsün iki şoförü gözaltına alındı.
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