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Çin'den ABD'ye büyük rest!

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Çin'den ABD'ye büyük rest!
Çin'in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai, ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya'ya yapacağı ilk resmi ziyaret öncesinde uyarılarda bulundu.

Çin'in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai, ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya'ya yapacağı ilk resmi ziyaret öncesinde, Washinton yönetimine Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik tartışmalarına taraf olmaması mesajını verdi.

Büyükelçi Cui, Washintong'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin, Çin ile Güney Doğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer kuralları konusunda anlaşmaya varma yönündeki çabaları, engellememesi gerektiğini belirtti.

Washington'ın bölgede bir egemenlik talebi olmadığına dikkati çeken Cui, bölge ülkelerinin mevcut sorunlara kendi aralarında "kalıcı ve dostane çözüm bulmalarına" izin verilmesi gerektiğine vurgu yaptı, Washington'ın müdahalesinin sorunların çözümünü zorlaştıracağı imasında bulundu.

'KARIŞMA MESAJI'

Büyükelçi Cui, "Eğer ABD veya başka bir ülke, bu yapıcı uzlaşma sürecine dışarıdan müdahalede bulunmaz ve (seyrüsefer kuralları konusunda) varılacak erken bir anlaşmaya engel çıkarmazsa, bu herkes için iyi olur. Gerek bizim gerekse de ASEAN ülkelerinin umudu bu yöndedir." dedi.

'KRİTİK BİR DÖNEMEÇ'

Cui, Trump'ın beş ülkeyi kapayan Asya turu kapsamında Çin'e yapacağı resmi ziyaretin, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in nisan ayında ABD'nin Florida kentinde gerçekleştirdikleri buluşmayla başlayan yeni dönem ilişkileri için "kritik bir dönemeç" olacağını ifade etti.

Trump'ın Çin temaslarında Kuzey Kore meselesinin önemli bir öncelik olacağına işaret eden Büyükelçi, Pyongyang yönetiminin nükleer programı sebebiyle yaşanan gerginliklerin müzakereye dayalı bir çözüm yokluğunda çok daha tehlikeli hale geleceğini bildirdi.

Trump'ın Kuzey Kore'yi "tamamen yok etmekle" tehdit ettiğinin hatırlatılması üzerine, Cui, tüm taraflara gerginliği arttıracak eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

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