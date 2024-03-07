Çinli şirketlere çalıştığı ortaya çıkan Google mühendisi yapay zeka teknolojisini çalmakla suçlandı

ABD'de, Google'da eski yazılım mühendisi olan ve "gizlice" Çin merkezli şirketlerle çalıştığı iddia edilen Ding Linvey, Google'ın yapay zekasına ilişkin "ticari sırları çalmakla" suçlandı.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Google'da yazılım mühendisliği yapan "Leon Ding" adıyla da bilinen Ding Linvey'e Google'a ait yapay zeka teknolojisine ilişkin "ticari sırları çalmaktan" 4 ayrı suçlama yöneltildi.

Çin vatandaşı 38 yaşındaki Ding'in, Google personeliyken Çin merkezli firmalarla "gizlice" çalıştığı ifade edilen açıklamada, bu süreçte Google'a ait hassas bilgileri kişisel hesabına aktardığı kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alındığı belirtilen Ding'in suçlu bulunması halinde suçlamaların her biri için 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, açıklamasında, "Bugünkü suçlamalar, Çin merkezli şirketlerin, Amerikan buluşlarını çalmak için ne kadar ileri gidebileceğinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Wray, bu hırsızlıkların ülke ekonomisine ve ulusal güvenliklerine "olumsuz sonuçları" olacağını aktardı.

Google'dan yapılan açıklamada, çalışanın "çok sayıda belge" çaldığının tespit edildiği ve konunun kolluk kuvvetlerine iletildiği belirtildi.

Google Sözcüsü Jose Castaneda, yaptığı açıklamada "Gizli ticari bilgilerimizin ve ticari sırlarımızın çalınmasını önlemek için sıkı tedbirler alıyoruz." dedi.

Castaneda, "Bir soruşturmanın ardından, bu çalışanın çok sayıda belge çaldığını tespit ettik ve konuyu hızlı bir şekilde kolluk kuvvetlerine ilettik. Bilgilerimizin korunmasına yardımcı oldukları için FBI'a minnettarız ve onlarla yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Çinli firmadan yüksek maaş

Kaliforniya'nın Kuzey Bölgesi'nde açıklanan iddianamede, 2019 yılında Google tarafından işe alınan ve şirketin süper bilgisayar veri merkezleri hakkında gizli bilgilere erişimi olan Ding'in iki yıl önce kişisel bir Google Cloud hesabına yüzlerce dosya yüklemeye başladığı iddia ediliyor.

Savcılar, 'hırsızlığın' başlamasından birkaç hafta sonra Leon Ding'e, Çin'de yapay zeka teknolojisini kullandığını öne süren ve kendisine aylık yaklaşık 14 bin 800 dolar maaş, yıllık ikramiye ve şirket hissesi teklif eden bir teknoloji şirketinde baş teknoloji sorumlusu pozisyonu teklif edildiği suçlamasını yöneltiyor.

'Endüstriyel casusluk' alarmı

Uzmanlara göre yapay zeka (YZ), yüksek teknoloji alanındaki rakipler için ana savaş alanı ve sektöre kimin hakim olacağı sorusu, büyük ticari ve güvenlik sonuçlarına neden olabilir.

ABD Adalet Bakanlığı üst düzey yöneticileri, son haftaşarda "yabancı düşmanların" ABD'yi olumsuz etkilemek için yapay zeka teknolojilerini nasıl kullanabilecekleri konusunda alarm veriyor.

Bakan Yardımcısı Lisa Monaco, şubat ayında yaptığı bir konuşmada, yönetimin çok ajanslı Yıkıcı Teknoloji Saldırı Gücü'nün yapay zekayı uygulama öncelik listesinin en üst sırasına yerleştireceğini belirtti.

FBI Direktörü Wray da, geçen hafta bir konferansta yaptığı konuşma konuşmada, "yapay zeka ve gelişmekte olan diğer teknolojilerin, düşmanların ABD siyasi sürecine müdahale etmeye çalışmasını kolaylaştırdığı" uyarısında bulunmuştu.

Adalet Bakanı Merrick Garland da San Francisco'da katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada bu endişeleri yineleyerek, "Gelişen tüm teknolojilerde olduğu gibi, yapay zekanın artıları ve eksileri, avantajları ve dezavantajları, büyük vaatleri ve büyük zarar riski var" yorumunda bulundu.