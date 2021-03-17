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Çorabını Gey Da Gal: Lefkoşa Rengarenk Çoraplarıyla bu sefer evden mesajını veriyor

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Çorabını Gey Da Gal: Lefkoşa Rengarenk Çoraplarıyla bu sefer evden mesajını veriyor
Çorabını Gey Da Gal: Lefkoşa Rengarenk Çoraplarıyla bu sefer evden mesajını veriyor

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) tarafından her yıl 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde düzenlediği ve siyaset dünyasından iş dünyasına, sanat camiasından sivil topluma kadar geniş katılımlı bir şekilde düzenlenen “Çorabını Gey da Gel” etkinliği bu yıl pandemi koşulları nedeniyle evden yapılıyor.

LTB Gençlik Meclisi organizasyonu ile sosyal medya üzerinden yapılacak etkinlikte rengarenk çoraplarını giyerek çekilen fotoğrafları 21 Mart günü Facebook ve Instagram’da #ÇorabınıGeyDaGalhastag’ı ile paylaşılacak. Hep beraber bir kromozon farkının ayırt edici bir özellik değil, toplumu renklendiren ve güzelleştiren bir özellik olduğunu bir kez daha,bu kez sosyal medyada gösterilecek.

Başkan Harmancı etkinliğe ilişkin açıklamasında “+1 fark bizim zenginliğimizdir, değerimizdir. Hayatı güzel kılabilmek bir kromozon farkıyla kıyaslanamaz. Sadece ne kadar çabaladığımız ve destek çıkabildiğimizle doğru orantılıdır. Tüm renklerin Lefkoşa’da var olduğunu ve birlikte güzel olduğumuzu bu kez sosyal medya üzerinden 21 Mart’ta yine hep beraber vurgulayacağız” dedi. 

 

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