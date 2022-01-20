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COVID-19 protokollerini tatilde açıklayan Fransız bakana protesto

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Fransa’nın başkenti Paris’te Eğitim Bakanlığının önünde gece toplanan kalabalık bir grup, okullara yönelik COVID-19 protokollerini tatildeyken açıkladığı ortaya çıkan Bakan Jean Michel Blanquer’i protesto etti.
COVID-19 protokollerini tatilde açıklayan Fransız bakana protesto

Fransa’nın başkenti Paris’te Eğitim Bakanlığının önünde gece toplanan kalabalık bir grup, okullara yönelik COVID-19 protokollerini tatildeyken açıkladığı ortaya çıkan Bakan Jean Michel Blanquer’i protesto etti.

Bakanlığın önüne mayo giyerek ve Blanquer maskesi takarak gelen protestocular, Eğitim Bakanı'na tepkilerini şarkılar eşliğinde dans ederek gösterdi. Kalabalıktaki takım elbiseli ve Bakan Blanquer'e benzerliğiyle dikkati çeken bir gösterici protestocuların ilgi odağı oldu.

Öte yandan, göstericilerden bazıları, Bakanlığın kapısına "Sağlık Protokolü Toplantısı devam ediyor, Sayın Bakan'ı rahatsız etmeyin" yazılı pankart astı.

Tatili ülkenin gündemine oturmuştu

Mediapart gazetesi, Blanquer’in okullara yönelik COVID-19 protokollerini İbiza Adası'nda tatildeyken açıkladığını ortaya çıkarmıştı.

Olayın ülkede gündem olmasıyla Bakan Blanquer'e tepki gösterilmiş, istifa çağrıları yapılmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları da Blanquer'in fotoğraflarını "makamında tatil kıyafetleri"yle fotomontaj yaparak farklı karelerle paylaşmıştı.

Le Monde gazetesi, Bakan Blanquer'in ekibinden bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Başbakanlığın Eğitim Bakanı Blanquer'e ülkeyi altüst eden Omicron dalgası sırasında Ibiza'ya gitmemesini tavsiye ettiğini yazmıştı.

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