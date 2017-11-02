CTP aday kabulüne başlıyor

Müracaatlar 3 Kasım’da başlayıp 9 Kasım saat 17.00’da sonlanacak. 18 Kasım’da YDÜ AKM’de toplanacak Kurultay ile adayların ülke çapındaki üyeler tarafından belirleneceğini kaydetti.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, 7 Ocak’ta gerçekleştirilecek genel seçimler için milletvekili aday adaylığı başvurularının 3 Kasım’da başlayıp 9 Kasım saat 17.00’da sonlanacağını açıkladı.

Parti Merkezi ve ilçe binalarına giderek başvuru yapacak kişilerden herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini belirten Sorakın, 10 Kasım tarihinde toplanacak Parti Meclisi’nde aday adaylarının onaylanacağı ve ardından 18 Kasım’da YDÜ AKM’de toplanacak Kurultay ile adayların ülke çapındaki üyeler tarafından belirleneceğini kaydetti. Siyasi Partiler Yasası’na göre 10 olan kontenjan sayısının da kullanılacağını ifade eden Sorakın, kontenjan adaylarının da bugün toplanacak Parti Meclisi’inde görüşüleceğini belirtti.

HALKIMIZ SANDIĞA GİTMELİ

Ülkedeki yönetimin bir an önce değişmesi için uzun zamandır Meclis’te mücadele verildiğini hatırlatan Genel Sekreter Sorakın, hükümetin belirlemesi gereken erken seçim tarihi konusunda da inisiyatif alanın CTP olduğunu ve bir an önce halkın haysiyetli, adil, üreten ve hizmet veren bir yönetime kavuşması için çalıştıklarını vurguladı. Demokrasinin gereği olan seçimlerde yurttaşların sandığa giderek oy kullanması gerektiğini belirten Sorakın, “Yurttaşlarımız görevleri gereği sadece oy kullanmakla kalmamalı, seçtiği ve kendini temsil etmesi için Meclis’e gönderdiği vekilleri sonraki beş yıl boyunca da denetlemeli, verilen sözlerin tutulması konusunda baskı yapmalı” dedi. Sorakın, seçimlerin şimdiden ülke demokrasisine hayırlı olmasını dileyerek Kıbrıs Türk halkının en güzel şeyleri hak ettiğini söyledi.