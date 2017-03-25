Cumhurbaşkanı Akıncı İle Türkiye Dışişleri’nin Açıklaması Rum Basınında

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Rum lider Nikos Anastasiadis’le sosyal içerikli bir etkinlik çerçevesinde görüşmeye hazır olmasının, müzakerelerin yeniden başlamasına otomatik olarak yolu açmadığı ileri sürüldü.

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Rum lider Nikos Anastasiadis’le sosyal içerikli bir etkinlik çerçevesinde görüşmeye hazır olmasının, müzakerelerin yeniden başlamasına otomatik olarak yolu açmadığı ileri sürüldü.

Fileleftheros gazetesi “Tehditlerle Müzakere Ortamı- Ankara’da Hidrokarbon Yataklarıyla İlgili Ferman Yayınlanıyor, Lefkoşa Masaya Dönüyor- Türkiye’deki Referandumdan Önceki veya Sonraki Tarihler Anahtar” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin ön şart konusunda, dün de gayet net olduğunu yazdı.

Bunun Rum Meclisi Genel Kurulu’nun, DİSİ-AKEL işbirliğiyle “hatayı düzeltmek için” toplanmasından başka bir şey olmadığını kaydeden gazete, bu iki partinin de Akıncı’nın talebini karşılamak konusunda hazır olduklarını ve bunun da iki liderin kısa zamanda müzakere masasına oturacakları anlamına geldiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın gerçek niyetlerinin ortaya çıkması için anahtar teşkil eden şeyin, liderler arasında yeni bir görüşme yapılmasının zamanı olduğunu ileri süren gazete, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, müzakerelerin Türkiye’deki referandum yüzünden kesintiye uğramadığını söylediğini anımsattı.

Bunun ise Akıncı’nın 16 Nisan’dan önce müzakere masasına dönmeye hazır olacağı anlamına geldiğini kaydeden gazete, aksi bir durumda ise Akıncı’nın, her şeyi Türkiye Hükümetine hizmet etmek için yaptığı konusunda zor durumda kalacağını iddia etti.

Öte yandan, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in çeşitli bahaneler ortaya koyarak 16 Nisan’dan önce görüşmekten kaçması durumunda ise, durumun onun aleyhine döneceğini yazan gazete, çünkü Anastasiadis’in de Akıncı’nın lehine faaliyet gösterdiği konusunda eleştirileceğini ekledi.

Gazete habere “Tarih Kilit Öneme Sahip- Müzakerelerin Devamının Zamanı Niyetleri Ortaya Koyacak- Sosyal İçerikli Görüşme Ayarlandı- Resmi Başlangıç Açıkta” başlıklarıyla ise, iç sayfadan yer verdi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin ne zaman yeniden başlayacağı konusunda mutabakata varılmasının büyük öneme sahip olarak addedildiğini yazan ve bunun Türk tarafının niyetlerini ortaya koyacağını öne süren gazete, liderler arasındaki sosyal içerikli görüşmenin tarihinin önümüzdeki 24 saat içerisinde belli olacağını kaydetti.

Bunun müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin önemli bir hareket olduğunun düşünüldüğünü, ancak durumu tam anlamıyla netleştirmediğini yazan gazete, Anastasiadis’in 29–30 Mart tarihlerinde yurt dışında olacağını ve adaya 31 Mart’ta döneceğini anımsattı.

Liderlerin EOKA’nın kuruluş yıldönümü olan 1 Nisan’da bir araya gelmekten tabii ki kaçınacaklarını da yazan gazete, liderlerin Nisan’ın ilk haftası bir araya gelmesinin beklendiğini ifade etti.

Bu görüşmeden istenen şeyin, sonraki temasların belirlenmesi olduğunu belirten gazete, müzakerelerin 16 Nisan’dan önce yeniden başlamasına ilişkin bir anlaşmaya varılmasının beklendiğini de ekledi.

TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI VE TEPKİLER

Tarafların yeniden müzakere masasına yaklaştığı bir zamanda, Ankara’nın ise Lefkoşa Rum kesimine yönelik tehditlerde bulunmakta olduğunu iddia eden gazete, Türkiye TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu’nun “Rum tarafının çözüm çabalarını akamete uğratabilecek hidrokarbon faaliyetlerini durdurmasını bekledikleri” konusunda dün yaptığı açıklamaya yer verdi.

Bu talebin Rum Yönetimi tarafından kabul edilmediğini yazan gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın ise buna yanıt olarak yaptığı açıklamada “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hidrokarbon alanındaki planlamalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirttiğini” aktardı.

Rum Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında, Türkiye’nin bir kez daha uluslararası hukukla ilgili umursamazlığını gösterdiğini de ileri sürdü.

Rum siyasi partilerinin de Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına tepki gösterdiğini yazan Alithia, partilerin, Kıbrıs’ın doğal kaynaklarından istifade etmenin, tamamen Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait olduğunu savunduklarını da öne sürdü.

Haber, gazetede “Türkiye Kıbrıs MEB’indeki Tehditlerle Yanıt Veriyor- Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Doğal Gaz Açıklamalarıyla İlgili Tepkisi” başlığıyla yer alırken, Haravgi’de “Türkiye’den Kıbrıs Doğal Gazıyla İlgili Tehditler- Çıkarlarını Korumak İçin Bütün Önlemleri Alacağı Konusunda Uyarıyor”, Politis’te “Türkiye Önlemler Almakla Tehdit Ediyor- Ankara Anastasiadis’in ExxonMobil’le Olan Temalarından Ötürü Kızgın”, Alithia’da ise “MEB’le İlgili Uyarı” başlığıyla yer aldı.

AKINCI’NIN AÇIKLAMALARI DA RUM BASININDA

Öte yandan gazeteler, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün yaptığı açıklamalara da yer verdiler.

Haber, Alithia’da “Nisan-Mayıs Ayları Önemli”, Fileleftheros’ta “Sahte Devlet (Yoluna) Devam Edecek”, Politis’te “Enosis Plebisiti Kıbrıslı Türklerin Gıyabında Yapıldı”, Haravgi’de ise “Akıncı: Önümüzdeki Hafta Anastasiadis’le Sosyal İçerikli Görüşme” başlığıyla yer aldı.