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Cumhurbaşkanı Tatar Nisan Şakası Triatlon yarışlarında başarılı olanlara ödüllerini verdi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ares Spor Kulübü tarafından Kaplıca’da düzenlenen Nisan Şakası Triatlon yarışlarında başarılı olanlara ödüllerini verdi. 
Cumhurbaşkanı Tatar Nisan Şakası Triatlon yarışlarında başarılı olanlara ödüllerini verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ares Spor Kulübü tarafından Kaplıca’da düzenlenen Nisan Şakası Triatlon yarışlarında başarılı olanlara ödüllerini verdi. 

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, bu yıl ilk kez sprint, olimpik ve orta mesafe olmak üzere üç parkurda düzenlenen ve iki yıl aradan sonra gerçekleşen Triatlon yarışı, “Akdeniz’de düzenlenen ilk orta mesafe yarışı” olma özelliğini de taşıyor. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ödül töreninde yaptığı konuşmada, Ares Spor Kulübü başkanı Ahmet Özsoy ve federasyonu tebrik etti ve böyle bir organizasyonda elde edilen başarıların umut verici olduğunu dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, “Hayatı tüm boyutlarıyla yaşayabilmek önemlidir. Çünkü yarışlar cesaret, çalışma ve kendine güven gerektirir” dedi ve bu gibi organizasyonların devamını diledi.

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