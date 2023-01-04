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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın enstrüman sanatçısı sınavları başladı

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (KKTC CSO) enstrüman sanatçısı sınavları başladı.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın enstrüman sanatçısı sınavları başladı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, KKTC CSO branşlarına göre dahil edilecek enstrüman sanatçılarını belirlemek amacıyla bugün ilk sınav gerçekleştirildi.  

Lefkoşa, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan sınavlar 6 Ocak tarihine dek sürecek.


Sınavlar sonucu, keman grup üyeliği, kontrbas grup üyeliği, klarnet grup üyeliği, fagot grup üyeliği ve korno grup üyeliğine toplam 5 sanatçı alınacak.

Kabul Sınavı Komisyonu, KKTC CSO Orkestra şefi Ali Hoca, KKTC CSO Konzermaisteri Nihat Ağdaç, KKTC CSO Koordinatörü Mustafa Kofalı, KKTC CSO Fagot grup şefi Tılsım Bufe Muratal ve DAÜ Eğitim Fakültesi GSE Bölüm Başkanı Çetin Aydar’dan oluşuyor.

Sınavı kazananların listesi Cumhurbaşkanlığı’nın www.kktcb.org internet adresinden ilanen duyurulacak ve kazanan adaylara ayrıca yazılı bildirilecek.

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