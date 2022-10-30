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Daily Mail: Liz Truss, başbakanlıktaki son günlerini Putin’in olası nükleer saldırısından korkarak geçirdi

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Sadece 44 gün koltuğunu koruyabilen ve büyük eleştiriler sonrası geçen hafta istifa eden eski İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın görevdeki son günlerinde Rusya’nın olası nükleer saldırısı nedeniyle büyük paranoya yaşadığı belirtildi.
Daily Mail: Liz Truss, başbakanlıktaki son günlerini Putin’in olası nükleer saldırısından korkarak geçirdi

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın nükleer silah kullanabileceği iddiaları tartışma yaratırken, “İngiltere'nin en kısa başbakanlık yapan ismi” olan Liz Truss'ın da nükleer saldırının İngiltere'yi de etkileyeceği düşüncesiyle uykusuz geceler geçirdiği ve koltuktaki son günlerinde sürekli hava durumunu ve rüzgarın yönünü takip ettiği öne sürüldü.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Truss, eylülde başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra İngiliz istihbaratının Rusya lideri Vladimir Putin'in olası nükleer saldırı planlarıyla ilgili sunduğu bilgiler karşısında dehşete düştü. Putin'in Ukrayna'da taktik silah kullanma ihtimalinde çok korkan Truss'ın 1986'da yaşanan Çernobil felaketiyle ilgili bilgi topladığı ve radyasyonun rüzgarla Avrupa'nın batısına ve İngiltere'ye ulaşmasından büyük endişe duyduğu kaydedildi.

Bir kaynak, “Liz rüzgarın durumuna kafayı taktı, Koruma ve Hayatta Kalma Planı'nı devreye sokup sokmama konusunda karar vermek için sürekli hava durumunu takip etti” dedi. Kaynağa göre kabinedeki desteğini hızla kaybeden ve kabinesi çökmekte olan Truss'ın o sırada en büyük korkusu Rusya'nın nükleer silahlarıydı.

Ayrıca İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın da ülkenin nükleer koruma ekipmanını güçlendirmek ve nükleer tehdit önlemlerini güncellemek üzere çalışma başlattığı da bildirildi.

İngiltere’de 1970'lerde hazırlanan söz konusu koruma planı, bir nükleer saldırıda halka nasıl korunacaklarını anlatan bir kampanya düzenlenmesini öngörüyor.

PUTİN, TRUSS İÇİN ‘DELİ’ DEMİŞTİ

Rusya lideri Putin, bu ay başında Kırım Köprüsü'nde yaşanan patlama sonrasında Rus topraklarını ellerindeki her türlü silahla koruyacaklarını söylemiş, bu açıklama Batı'da “nükleer tehdit” olarak nitelenmişti. Rusya'nın Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanacağı iddiaları uzun süredir tartışma yaratıyor.

Putin, bu hafta yaptığı açıklamada da Liz Truss'ı ‘deli' olarak nitelendirmişti. Eski İngiliz başbakanın Rusya'yı “nükleer savaş tehdidi' yaratmakla suçlamasına değinen Putin, Truss'ın ‘biraz uçmuş olabileceğini” ifade etmişti.

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