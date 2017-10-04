Dana'dan organ bağışı çağrısı: 155 hasta böbrek bekliyor

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, İnsan Hücre Doku ve Organ Nakli ile ilgili kuralların düzenlenmesi amacıyla oluşturulan Koordinasyon Kurulu’nun çalışmalarına başladığını açıkladı.

Dana, organ bağışının hayat kurtardığını vurgulayarak vatandaşlara organ bağışında bulunmaları çağrısı yaptı.

Halen 155 böbrek hastasının bekleme listesinde olduğunu da ifade eden Dana, organ bağışı yapmak isteyenlerin bakanlığa başvurarak veya web sitesinden de elde edebilecekleri formları imzalayarak bakanlığa götürerek bağışçı kartına sahip olabileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dana, bakanlık basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, Koordinasyon Kurulu’nun, Bakanlar Kurulu’nun atadığı 11 üyeden oluştuğunu ve 2 yıl süreyle görev yapacağını belirtti.

Dana, “Kurulun başkanı yasa gereği Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olur. Kurul, Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından belirlenmiş bir avukat, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin önerdiği bir üyesi ve alanında uzmanlaşmış 8 tıp doktorundan oluşmaktadır” bilgisini paylaştı.

Kurulun, hücre, doku ve organ nakli ile ilgili stratejileri belirlediğini ifade eden Kemal Deniz Dana, bu alanda faaliyet gösteren merkez ve kuruluşları ruhsatlandırmak ve denetlemek, kamuyu bilgilendirmek ve hasta bekleme listelerini ve organ bağış listesini oluşturmanın kurulun görevleri arasında olduğunu anlattı.

Dana yaptığı yazılı açıklamada, kurulun görevlerini, Etik Onay, Ruhsatlandırma, Doku ve Organ Denetleme Komitesi ve Hücre ve Üremeye Yardımcı Tedavi Denetleme Komitesi ile birlikte yaptığını kaydetti.

21 HASTAYA BÖBREK NAKLİ

KKTC de yasanın uygulamaya girmesinden sonra yaklaşık 2 yıllık dönemde 21 hastaya başarılı şekilde böbrek nakli ameliyatı yapıldığını da hatırlatan Müsteşar Dana, bunların 12’sinin beyin ölümü gerçekleşen hastalardan, ailelerinin bilinçli ve duyarlı bağışları sayesinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bu bağışlarla 12 hastanın sağlığına kavuştuğunu ve hayata daha umutla bağlandığını vurgulayan Kemal Deniz Dana, organ bağışı yapan ailelere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Organ bağışında bulunan bu ailelere hastalarımız ve biz şükran borçluyuz. 9 hastaya ise kendi yakınlarından oluşan canlı vericilerden alınan böbrekle nakil ameliyatları yasanın öngördüğü şekilde başarıyla yapılmıştır. Hiçbir hastada veya canlı vericide komplikasyon gelişmemiştir. Böbrek nakli yapılan hastaların veya yakınlarına böbrek veren canlı vericilerinde komplikasyon gelişmemiş ve hepsi de sağlıklı olarak evlerine gönderilmiştir.”

Beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan hastaların organlarının yasanın öngördüğü şekilde öncelikle KKTC yurttaşları arasında ihtiyacı olan hastalara verildiğini belirten Dana, bunun dışındaki durumlarda tıbbi uygunluk olması halinde Koordinasyon Kurulu’nun TC Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezi aracılığıyla Türkiye’de ihtiyacı olan hastalara gönderdiğini kaydetti.

155 HASTA BÖBREK NAKLİ BEKLİYOR

Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan böbrek bekleme listesinde 155 hasta bulunduğuna işaret eden Dana, “Organ bağışı ile bekleyen hastalarımızın sağlığına kavuşturulması mümkündür” dedi.

“ORGAN BAĞIŞI YAPIN” ÇAĞRISI

Dana, “Tüm halkımıza organ bağışı yapmaları çağrısında bulunmak istiyoruz” diyerek, organ bağışı için www.saglikbakanligi.com adresinden “formlar” bölümündeki “koordinasyon kurulu” linki tıklanarak “organ ve doku bağış formu”na ulaşılabileceğini bildirdi.

Dana, formu doldurup imzalayanların Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu Sekreteryası’na şahsen başvurarak organ bağışçısı kartı alabileceğini kaydetti.