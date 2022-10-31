Daniel Craig’den sonra görevi o mu devralıyor? Henry Cavill’den samimi açıklamalar

Henry Cavill, katıldığı bir podcast'te James Bond rolünü nasıl Daniel Craig'e kaptırdığını anlattı. Cavill'in bu açıklamaları, yakışıklı oyuncunun sıradaki James Bond olacağı yönündeki söylentileri daha da artırdı.

2006 yılında Casino Royale filmiyle James Bond olarak izleyici karşısına çıkan Daniel Craig, “Ölmek İçin Zaman Yok” filmiyle beraber 15 yıllık macerasını bitirdi. Craig’in 007 ajanlığından emekliye ayrılmasıyla beraber de yeni James Bond’un kim olacağı ile ilgili de spekülasyonlar çıkıyor.

Adaylar arasında Henry Cavill, Rege-Jean Page, Idris Elba ve Tom Hardy gibi isimler konuşulurken Henry Cavill’den şaşırtan bir açıklama geldi.

Happy Sad Confused podcast’ine konuk olan oyuncu, Casino Royale için seçmelere katıldığını anlattı: “Yakın olduğumu söylediler. Artık sadece bana ve Daniel’e bağlıydı ve ben daha genç bir seçenektim. Açıkçası Daniel ile birlikte gittiler ve bence Daniel ile devam etmek harika bir seçimdi. Muhtemelen o zaman hazır değildim ve bence Daniel geçmiş filmlerde inanılmaz bir iş çıkardı, bu yüzden bu seçimi yaptıkları için mutluyum.”

Henry Cavill’in bu açıklamaları James Bond rolü için ünlü oyuncunun yeniden düşünülebileceğine dair beklentileri ortaya çıkardı. Ünlü oyuncu, Netflix yapımı The Witcher’daki rolünden de ayrılmış ve yerini Liam Hemsworth‘e bırakmıştı.