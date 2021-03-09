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Danimarka’da Kazaya Sebebiyet Veren 102 Yaşındaki Sürücünün Ehliyetine 3 Yıl El Konuldu

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Danimarka’da mahkeme, Haziran 2020’de aracıyla otoyolda ters yönde ilerleyerek trafik kazasına sebebiyet veren 102 yaşındaki sürücünün ehliyetine 3 yıllığına el konulmasına hükmetti.
Danimarka’da Kazaya Sebebiyet Veren 102 Yaşındaki Sürücünün Ehliyetine 3 Yıl El Konuldu

Danimarka’da mahkeme, Haziran 2020’de aracıyla otoyolda ters yönde ilerleyerek trafik kazasına sebebiyet veren 102 yaşındaki sürücünün ehliyetine 3 yıllığına el konulmasına hükmetti.

Kuzey Jylland yarımadasında yayın yapan televizyon kanalı TV2 Nord’un haberine göre, Hjörring Şehir Mahkemesi, dün, söz konusu sürücünün 3 yıl ehliyetine el konulmasına ve 3 bin kron (3 bin 633 lira) para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Kuzey Jylland Polisinden Mikkel Holdensgaard, Vra köyünde ikamet eden sürücünün, kazadan dolayı üzgün olduğunu, kazadaki suçunu ve mahkemenin verdiği cezayı kabul ettiğini aktardı.

Holdensgaard, yaşlı sürücünün artık araç kullanmayacağını açıkladığını da kaydetti.

Kazanın yaşandığı tarihte 101 yaşında olan sürücünün, kazadan önce ehliyetini yenilediği ve ehliyetinin 2033’e kadar geçerli olduğu belirtildi.

E39 otoyolunda 16 Haziran 2020'de yaşanan kazada can kaybı ya da yaralanma olmamış ancak kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelmişti.

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