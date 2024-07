DAÜ 2023-2024 Mezuniyet Töreni Coşkuyla Kutlandı

DAÜ ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUNLARI DİPLOMALARINA KAVUŞTU

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni, 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü, saat 19:00’da, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda düzenlendi. Törene; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Şifa Çolakoğlu ve Erkut Şahali, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Akın Cellatoğlu, KKTC Cumhurbaşkanlığı Danışmanları, Bakanlık Daire Müdürleri, VYK Üyeleri, DAÜ Rektör Yardımcıları, Senato Üyeleri, Öğretim Üyeleri, mezunlar ve aileleri katıldı. Tören DAÜ TV aracılığıyla, ulusal kanal BRT 3 ve DAÜ kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden tüm dünyaya canlı olarak yayınlandı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcıları, Senato Üyeleri ve akademisyenler eşliğinde mezunların coşkulu yürüyüşü ile başlayan törende Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından mezunlar adına Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı birincisi Lara Doğdu ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü birincisi Mazin Osama Hassan Mekki birer konuşma gerçekleştirdiler.

“Mezunlarımız ile Gurur Duyuyoruz”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç açılışta gerçekleştirdiği konuşmasında büyük bir gurur yaşanan bu anlamlı günde mezun olan tüm öğrencileri tebrik ederek, DAÜ’nün her bir mezununun çok kıymetli olduğunu bildirdi. 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde mezun olacak toplam öğrenci sayısı ile DAÜ’nün 75 bini aşkın mezunu olacağını vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, mezunların kariyer yolculuklarını her zaman takip ederek her bir mezunun başarısı ile gurur duyduklarını bildirdi. Eğitim hayatında 45. yılı geride bırakan DAÜ’nün yüksek standartlarda kaliteli eğitim, uluslararası açılımlar, dünya genelinde görünürlük, akademik başarılar ile yeni misyon ve vizyon çalışmalarına büyük önem vererek gerçek bir dünya üniversitesi olduğunu vurguladı. DAÜ’nün eğitim kalitesinin bağımsız kuruluşlar tarafından da tescillendiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, yeni akademik açılımlar ve başarılar hakkında bilgiler verdi. Mezunlara seslenen Prof. Dr. Kılıç “Sizleri eğitim hayatınızda gösterdiğiniz kararlılık ve azimden dolayı tebrik ederim. Böylesine özel bir üniversitede eğitim görüp mezun olduğunuz için çok şanslısınız. Başarılı olacağınıza, mesleğinizle ilgili etik değerlere sadık kalacağınıza ve insanlığa faydalı bireyler olarak aldığınız eğitimi dünyanın her yerinde yansıtacağınıza dair şüphemiz yoktur. DAÜ mezunlarının başarıları her zaman bizleri gururlandırmaktadır. Hangi mesleği yaparsanız yapın bir DAÜ mezunu olmanın farklılığını her zaman hissedeceksiniz. Sizleri tebrik eder, gelecek hayatınızda başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun.” ifadelerini kullandı.

“Dünyada Fark Yaratacağınıza İnanıyorum”

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, zorlu ve uzun bir yolculuğun sonuna gelen mezunlara seslenerek “Edindiğiniz bilgi ve becerilerle yeni bir hayata başlayacaksınız. Bu süreçte sizlere destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Eğitim hayatınız boyunca karşılaştığınız zorluklar ve başarılar sizleri bu günlere getirdi. Mezuniyet öğrenmenin sona erdiği değil hayat boyu sürecek olan öğrenme sürecinin başıdır. İlerde karşılaşacağınız zorluklarda DAÜ’den aldığınız bilgi ve becerilere güvenin. Yeni başlangıçlarınızda DAÜ’nün adını gururla taşıyacağınıza ve dünyada fark yaratacağınıza inanıyorum. Başarılarınızda emeği olan ailelerinize de teşekkürlerimi sunarım. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun.

“Başarılı Olacağınıza Eminiz”

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın konuşmasında KKTC’de yüksek öğrenim alanının çok kıymetli olduğuna değinerek, bunun sürekli iyileştirme döngüsü içinde daha da iyiye taşınması gerektiğini vurguladı. YÖDAK olarak görevlerinin yükseköğrenim alanının denetim, akreditasyon ve planlaması ile ilgili olduğunu belirten Prof. Dr. Hocanın, görevlerini yasa tüzük ve yönetmeliklerle adaletli bir şekilde yürütme konusunda kararlı olduklarının altını çizdi. DAÜ’nün verdiği kaliteli eğitim, nitelikli araştırma ve topluma hizmet konusundaki başarılarının çeşitli bağımsız sıralama kuruluşları tarafından tescillendiğini belirten Prof. Dr. Hocanın, öğrencilere “burada oluşturduğunuz dostlukları ve DAÜ’deki ailenizle irtibatı koparmayınız. Başarılı olacağınızdan eminiz. Sizinle gururu duyuyoruz. Yolunuz açık olsun. Hepinizi kutluyorum.” Dedi.

“Zorluklara ve Haksızlıklara Boyun Eğmeyin”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gerçekleştirdiği konuşmasında mezunlar için oldukça özel olan törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tüm mezunları tebrik etti ve başarı dileklerini iletti. Konuşmasında ailelere de seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, pandemiden başlayarak dünyadaki çeşitli çatışmalara rağmen, üniversitenin eğitim kalitesini koruyarak öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmesinin büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

İletişim çağında hayat boyu eğitimin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, mezunların ileriki dönemlerde de DAÜ ile iletişim içinde olması gerektiğine değinerek, DAÜ gibi güçlü bir kurumun desteğiyle mezunların kendi ülkelerinde insanlığa büyük katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, mezunların üniversitenin sağladığı eğitim ve donanımla gelecekte büyük başarılara imza atacaklarına olan inancını dile getirerek, hayatlarında karşılaşabilecekleri zorluklara ve haksızlıklara boyun eğmeden başarıdan başarıya koşmalarını diledi. Özgüveni yüksek insanlığa ve geleceğe hizmet edecek genç

mezunlara seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, "Aldığınız eğitimin yanında her zaman insanların güvenini kazanan sözünün eri kişiler olun" tavsiyesinde bulundu. Tatar, tüm mezunlara başarılar ve yeni hayatlarında şans diledi.

Konuşmaların ardından fakülte ve bölüm birincilerine diplomaları ve ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Ardından, 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Ön Lisans ve Lisans mezunlarına diplomaları verildi. Tören, Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın Rektör Yardımcıları eşliğinde gerçekleştirdiği geri sayımın ardından keplerin havaya atılması ile sona erdi.