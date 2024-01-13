KURUCU CUMHURBAŞKANI RAUF RAİF DENKTAŞ’IN ANISINA “DAÜ ANILARINDA DENKTAŞ” SERGİSİ AÇILDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’ın 12. ölüm yıl dönümü ve 100. yaş günü anısına oluşturduğu “DAÜ Anılarında Denktaş Sergisi”nin açılışını gerçekleştirdi. Denktaş Vakfı, Doç. Dr. Hasan Cicioğlu ve Gazeteci İsmet Ezel’in arşivlerinden derlenen serginin açılış töreni, 11 Ocak 2024 Perşembe günü, saat 18:00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşti. DAÜ bünyesinde bulunan fotoğraf ve materyallerin de yer aldığı serginin açılış törenine; Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazimağusa Belediyesi Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri Ersun Kutup ile Hasan Esen, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr.Osman M. Karatepe, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve serginin küratörlüğünü üstlenen DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’nın yanı sıra öğrenciler ve halk katıldı.

DAÜ Anılarında Denktaş Sergisi, 18 Ocak 2024 tarihine kadar hafta içi 10:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

“Çok Farklı ve Öğretici Bir Deneyim Oldu”

Törende konuşan DAÜ Sanat Koordinatörü ve DAÜ Anılarında Denktaş Sergisi Küratörü Zehra Şonya, böylesine değerli ve kimsenin unutamadığı bir liderle ilgili sergi kurmanın çok farklı ve öğretici bir deneyim olduğunu aktardı. DAÜ’de geçmişte de Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile ilgili sergiler açıldığını, bu sergileri de incelediklerini, benzerlik ve tekrar olmaması amacıyla daha farklı bir konseptte, arşivci yaklaşım gösterdiklerini belirten Şonya, bu sayede fotoğraf ve belgelerle aslında Denktaş’ın bu üniversiteye nasıl bir katkı koyduğunu görünür hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

“Sevgi, Saygı, Minnet ve Özlemle Anıyoruz”

DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, rektör yardımcılığı olarak Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’nde kayda değer etkinlikler yapmaya özen gösterdiklerini belirterek, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ölümünün 12. yıl dönümünde böyle bir sergiyle anmak istediklerini aktardı. Sergide emeği geçen herkese teşekkür eden Prof. Dr. Zorlu, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini umduğunu belirterek farkındalık yaratmak ve vefa göstermek istediklerini ifade etti. Prof. Dr. Zorlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı sevgi, saygı, minnet ve özlemle andıklarını belirtti.

“Zor Yılların Büyük Lideri Denktaş”

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile ilgili bir serginin, O’nun adını taşıyan Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda açılmasının anlamına işaret ederek başladığı konuşmasında, Denktaş’ın Kıbrıs Türk Toplumunun Varoluş Mücadelesinde çok büyük emekleri olan bir lider olduğuna vurgu yaptı. Gençlere Kıbrıs Türk Toplumu’nun Varoluş Mücadelesini ve bu mücadeledeki liderleri daha iyi anlatmanın ve onlara o dönemde yaşananları anlatmak için bu çalışmaların çok önemli olduğunu kaydeden Dr. Uluçay, mücahitlerin 1974 Barış Harekatında sivil halkın tahliyesi için kullanılan Baykal tünelinin yapımı esnasında yaşadıkları ilginç bir anıdan ve 1963-1974 yılları arasında Varoluş Mücadelesinde yaşanan zorluklardan bahsederek, bu zor yılların büyük lideri Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın karşısında saygıyla eğildiklerini aktardı. DAÜ’nün KKTC yükseköğrenim sektörünün en önemli kuruluşu olduğuna vurgu yapan Dr. Uluçay, devlet üniversitesi olmanın verdiği bir takım dezavantajlarla bazı sıkıntılar yaşasa da, DAÜ’nün yalnızca Gazimağusa’ya değil, aynı zamanda tüm ülkeye büyük katkısının olduğunu ifade etti. Dr. Uluçay, tüm yetkililere DAÜ’nün akademik ve idari yönden örnek bir kuruluş olarak devamını sağlamak için destek çağrısında bulundu ve Gazimağusa olarak DAÜ’ye ve Varoluş Mücadelesindeki verilen büyük mücadeleye sahip çıkacaklarını belirtti.

“Bu Sergi Başka İlçelerimizde de Açılmalı”

KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, böylesine anlamlı bir serginin özellikle DAÜ’de bir vefa niteliği altında açılmış olmasının önemine işaret ederek, üzerinde bu kadar büyük emek bulunan bu serginin gezici olması tavsiyesinde bulundu ve farklı ilçelerde de açılması için gerekli katkıyı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti. Edebiyat öğretmeniyle beraber bir kurulda görev alarak Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın şiirlerini ortaya çıkarttıklarını aktaran Zaimağaoğlu; Denktaş’ı duruşuyla, yaptıklarıyla ve emanet ettiği Cumhuriyet’le andıklarını belirtti ve sözlerini Denktaş’ın “Kim Demiş” şiirini okuyarak sonlandırdı.

“Liderimizi Unutmayacağız, Unutturmayacağız”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, çok özel ve anlamlı bir etkinliğin açılışına katılmanın heyecanını ve gururunu taşıdıklarını ifade etti. Tüm toplumun anılarında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın özel bir yeri olduğunu aktaran Prof. Dr. Kılıç, Kıbrıs Türk Toplumunun Varoluş Mücadelesinde mücadele edenlerin ve onlara liderlik edenlerin hiçbir zaman unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğine vurgu yaptı. Bu serginin bir vefa örneği olmasının ötesinde, üzerlerine düşen büyük bir sorumluluk ve görev olduğuna işaret eden Prof. Dr. Kılıç, bu değerlerin yarınlara aktarılmasının, gençlere ve çocuklara bu vatanın kuruluşunda emeği geçenlerin nasıl bir mücadele verdiğini anlatmanın gerekli olduğunu aktardı. Kendisinin de Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile pek çok anısının olduğunu belirterek, bu anılardan örnekler veren Prof. Dr. Kılıç, Kıbrıs Türk Toplumu’nun kurduğu en büyük değerlerden biri olan DAÜ’ye verilen emekleri yaşatacaklarının altını çizdi.

Konuşmaların ardından DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk tarafından Gazeteci İsmet Ezel’e ve sağlık sebeplerinden dolayı açılışa katılamayan Doç. Dr. Hasan Cicioğlu adına kızı Benay Cicioğlu’na DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından plaket takdiminde bulunuldu. Açılışta ayrıca sergiye katkıda bulunanlara DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Sanat Koordinatörü Zehra Şonya tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Takdimlerin sonrasında Küratörlüğünü DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’nın üstlendiği; öğrenci asistanların arşiv çalışmasında, DAÜ Fotoğrafçılık Kulübü’nün ise kurulum aşamasında katkı sağladığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Sergide Denktaş’ın üniversitede çekilen fotoğrafları, dönemin gazete haberleri ve ilgili materyaller yer alıyor.