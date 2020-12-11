DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, uluslararası kafkaslar konulu toplantıda KKTC’yi temsil etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi tarafından düzenlenen “II. Karabağ Savaşı Sonrasında Kafkasya’da Yeni Düzen ve Hukuk: Tehdit, Risk, Dönüşüm” konulu Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldı.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Almanya, Polonya, Japonya, İran, Kazakistan, Özbekistan, Sırbistan, Gürcistan, Dağıstan, Adigeya, Kabartay-Balgar, İnguşetya ve Tataristan’dan 22 akademisyenin çevrimiçi olarak katıldığı toplantıda; Yrd. Doç. Dr. Göktürk, “Karabağ Savaşı Sonrası Kafkasya’da Jeopolitik Durum Değerlendirmesi” konulu bir bildiri sundu.

Üç oturum olarak yapılan toplantının birinci oturumunda, ilk konuşmacı olarak söz alan Yrd. Doç. Dr. Göktürk, konuşmasında; “Azerbaycan’ın Ermenistan tarafından işgal edilen öz toprağı Karabağ’ı geri alarak elde ettiği zaferi Kıbrıs Türkleri’nin de coşkuyla karşıladığını” belirtti. Yrd. Doç. Dr. Göktürk, BM Güvenlik Konseyi’nin 31 Temmuz 1993 tarih ve 853 sayılı bir kararıyla Karabağ’ın Azerbaycan’a ait olduğunu ve Ermeni kuvvetlerinin işgal ettikleri toprakları derhal terk etmeleri gerektiğini vurguladığını ifade etti. Avrasya’nın merkezini teşkil eden ve Kara Hakimiyet Teorisi’ne göre elde edilmesi gereken bir bölge olan Kafkasya’nın jeopolitik öneminden dolayı küresel güçlerin hedefinde olmaya devam edeceğini belirten Yrd. Doç. Dr. Göktürk, bunun için bölgede istikrar ve barışı sağlamanın en önemli koşulunun her yönden güçlü olmak olduğunu sözlerine ekledi.