DAÜ atölye çalışmaları devam ediyor

DAÜ'nün KKTC lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği ve 18 Aralık 2017 Pazartesi günü başlayan “Atölye Çalışmaları”, 25 Aralık 2017 Pazartesi günü, 09:30 – 13:00 saatleri arasında, DAÜ kampüsündeki çeşitli akademik birimlerde devam etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği ve 18 Aralık 2017 Pazartesi günü başlayan “Atölye Çalışmaları”, 25 Aralık 2017 Pazartesi günü, 09:30 – 13:00 saatleri arasında, DAÜ kampüsündeki çeşitli akademik birimlerde devam etti.

Atölye çalışmaları Güzelyurt, Girne ve Lefke Bölgesi okullarından Lapta Yavuzlar Lisesi, Anafartalar Lisesi, 19 Mayıs TMK, Güzelyurt TMK, Kurtuluş Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Lefke Gazi Lisesi; Gazimağusa, İskele ve Karpaz Bölgesi okullarından Gazimağusa TMK, Namık Kemal Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, Doğa Koleji, Polatpaşa Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Erenköy Lisesi ve Karpaz Meslek Lisesi öğrencileri ile Lefkoşa bölgesi okullarından Değirmenlik Lisesi öğrencilerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Öğrenciler tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültede akademik uzmanlar eşliğinde atölye çalışması yaptı.

39 farklı konuda gerçekleştirilmekte olan Atölye Çalışmaları ile, lise son sınıf öğrencilerinin varolan kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Konular arasında Makine Tesviye Atölyesi, CNC Tezgahında Parça İşleme, Elektrikli Araba İmalatı Labaratuvarında Uygulama, 3 Faz Sistemleri Uygulamaları, Robotlu Üretim ve Bir Optimizasyon Uygulaması, Zeminlerin Sıkılaştırılması (kamksiyon) Deneyleri, Alice 3.0 ile Oyun Programlama, Kıbrıs Sorunu, Ekonomi, Fizik Bölümü-Mekanik Enerji Prensiplerinin değişiminin anlaşılması-Roller Coaster, Kimya Bölümü-Acid-Base Titration, Reklam Çevirileri ve Yerelleştirme Atölye Çalışmaları- Onuncu Beyaz Perde Günleri; Görsel İşitsel Çeviri Atölyesi, Bilişsel Psikoloji, Polimeraz Zincir Reaksiyon, Hukuk Eğitimi, Kent Peyzajı, Mimarlık Güneş Kırıcısı Tasarımı, Yaşam Mekanları, Çağdaş Yapı Sistemleri, Mobilyanı Yap, Sanal Mekanda Çekim, Sosyal Medya Fotoğrafçılığı, Reklam Mutfağı ve Markalarla Dans, Farkındalık Etkinliği (Yaşam Gerçekleri ve Özel Eğitim), Üniversite Diploma ve Ötesi- Çoklu Zeka ve Kariyer Seçimi, Yaratıcı Düşünme ve Estetik Etkinliği, Kendi Videomu Çekiyorum (Video Geliştirme), Beden Müziği veya Öğrenci Konseri, Vücut Ağırlığı Denetimine Yönelik Değerlendirme, Sağlıklı Beslenmede Pişirme Koşulları ve Sakıncalı Yöntemler, Kassal Kuvvet ve Denge Değerlendirmesi, Temel İlk Yardım Uygulaması, İlaç Sentezi ve Analizi, Klinik Uygulamalara Giriş: Kardiyopulmoner Resüsitasyon (kalp masajı) Önemi ve Uygulamalı Eğitimi, Tıpta Biyokimyasal Analizlerin Önemi ve Uygulamalı Örneği (kan ve idrar tahlili), Mutfak Atölye Çalışması, Sosyal Medya ve Güvenlik, 3 D Autocad ile Küçük Proje Uygulaması, Animasyon Teknikleri ve Uygulamaları yer almaktadır.

Öğrenciler Ne Dedi?

Hakan HACIHALİLOĞLU – Değirmenlik Lisesi Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ kampüsü gerçekten çok güzel. Mezun olduktan sonra Yazılım Mühendisliği ya da Bilişim Teknolojileri okumayı planlıyorum. Atölye çalışmalarında gezdiğimiz stüdyoları çok beğendim. Üniversite seçeneklerim arasında DAÜ de mutlaka olacak.

Firdevs ORMANCI – Değirmenlik Lisesi Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ kampüsünü beğendim. Oldukça güzel ve geniş. Mezun olduktan sonra Uluslararası İlişkiler okumak istiyorum. Stüdyo çalışmasında çok eğlendik. Üniversiteyi DAÜ’de okumak istiyorum.

Berkan ÖZTÜRK – Bekirpaşa Lisesi Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ kampüsü beklediğimden daha iyi ve büyükmüş. Mezun olduktan sonra Tıp Fakültesi’nde okuyarak doktor olmak istiyorum. Atölye çalışmalarında kalp masajı yapmayı öğrendik.

Oldukça keyifli ve ilginç geçti. Mezun olduktan sonra DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde okumak istiyorum.

İrem ÖZDUMAN – Bekirpaşa Lisesi Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ’deki ortamı beğendim. Liseyi bitirdikten sonra üniversitede Tıp Fakültesi’nde okumak istiyorum. Atölye çalışmaları çok farklıydı. Tıp eğitimi ile ilgili birçok ilginç bilgi edindik. Mezun olduktan sonra mutlaka DAÜ’yü tercih etmek istiyorum.