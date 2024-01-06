DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nden Prof. Dr. A. Nehir Özden, Ankara'da düzenlenen Oral İmplantoloji Sempozyumu'na katıldı.

süresince son yıllarda diş hekimliğinin tüm alanlarında olduğu gibi implant uygulamalarında da sıklıkla kullanılan dijital iş akışı ile konvansiyonel işlemlerin bugün neresindeyiz ve gelecekte neler yapmalıyız gibi sorularına cevaplar arandı. Sempozyumda hekim ve eğitimcilere düşen görevlerin, toplum sağlığına sunulan katkı açısından ne kadar önemli olduğu bir kez daha vurgulanmış oldu.