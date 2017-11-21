DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nden kan bağışı etkinliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında KKTC Kızılay Derneği ve Gazimağusa Devlet Hastanesi iş birliğinde kan bağışı etkinliği düzenledi.

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi bahçesinde gerçekleşen etkinlikteçok sayıda gönüllü öğrenci ile akademik, yönetselve işçi personel kan bağışında bulundu. Etkinlikte konuşan Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, içinde bulundukları Kızılay Haftası sebebiyle kan vermenin önemine değindi. Prof. Dr. Gökçora, “Kan tek kaynağı insan olan çok değerli bir ilaçtır. Her yıl yüzlerce insan hastalık ve kaza sonucunda kan bulunamadığı için hayatını kaybediyor. Kan nakli sağlık sistemlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve her kan bağışlayıcısı, insan hayatına ve sağlığına paha biçilemez bir katkı sağlamaktadır. Zira kan ve kan ürünleri sadece kanlarını bağışlayan insanlardan temin edilebilir ve bu açıdan bakıldığında önemli bir milli kaynak olarak da değerlendirilebilir.” ifadelerini kullandı.

“En Güvenli Kan Ürünleri Ücret Talep Etmeden Yapılan Gönüllü Kan Bağışlarıyla Sağlanıyor”

Gönüllü kan bağışlarının, ulusal sağlık sistemlerinin toplumun kan ve kan ürünleri ihtiyacını devamlı olarak ve güvenli bir şekilde karşılayabilmesinin temel şartı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gökçora, en güvenli kan ürünlerinin ücret talep etmeden yapılan gönüllü kan bağışlarıyla sağlandığına dikkat çekti.Ülkelerin tüm kan ve kan ürünleri ihtiyaçlarının tamamen gönüllü kan bağışlarıyla sağlanabilmesinin dünya genelinde çok önemli bir sağlık hedefi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Gökçora, bu hedefe ulaşma yönündeki en önemli basamağın düzenli olarak kan bağışı yapan bir gönüllü havuzunun oluşturulması olduğunu kaydetti.

“Genç Gönüllülerin Bağışçı Havuzuna Kazandırılması Önemli”

Prof. Dr. Gökçora, ayrıca düzenli kan bağışçılarınınzaman içinde yaş veya farklı nedenlerden dolayı bağışçı havuzundan çıkabileceği için genç gönüllülerin bağışçı havuzuna kazandırılmalarının önemine de değindi. Prof. Dr. Gökçora, “Toplumu bilgilendirmek ve halk arasında kan bağışı hakkında var olan yanlış bilgileri ve olumsuz ön yargıları ortadan kaldırarak vatandaşları kan bağışı gönüllüsü olmaları yönünde cesaretlendirmek öncelikle bizim görevimizdir.” ifadelerini kullandı.Gönüllü kan bağışının toplum sağlığı açısından vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Gökçora, kan bağışının kan bekleyen hastaların hayatlarını kurtarması yanı sıra kan verenin sağlığı açısındanda yaşamsal önem taşıdığını ifade etti. Kan bağışında bulunan insanın kan hücrelerinin yenilendiğini ve daha sağlıklı ve daha güçlü bir bedene sahip olduğuna değinen Prof. Dr. Gökçora, kan verenlerin acil kan ihtiyacı olan kişilerin yaşama tutunmalarında büyük rol üstlendiğinide sözlerine ekledi.