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DAÜ Fiziksel Bilimler Eğitiminde Dünya Markası Olarak Tescillendi

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DAÜ Fiziksel Bilimler Eğitiminde Dünya Markası Olarak Tescillendi
DAÜ Fiziksel Bilimler Eğitiminde Dünya Markası Olarak Tescillendi

 

Dünya’nın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 2020 yılı için Dünya’nın en iyi fiziksel bilimler (Matematik, Fizik & Astronomi, Kimya ve İstatistik) eğitimi veren üniversitelerini, 19 Kasım 2019 Salı günü açıkladı. Princeton University, California Institute of Technology, University of Cambridge, Stanford University ve Harvard University gibi dev üniversitelerin yer aldığı söz konusu sıralamaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) girmeyi başararak, 601-800 bandında yer aldı.

 

Toplam 1,054 Üniversite Girebildi

Toplamda 1,054 üniversitenin girebildiği listede DAÜ, Türkiye üniversiteleri arasında listeye 401-500 bandından girmeyi başaran Bilkent Üniversitesi, 501-600 bandından girmeyi başaran Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve 601-800 bandından girmeyi başaran Atılım Üniversitesi’nin ardından 6. sırada yer aldı. Listeye Türkiye’den toplam 26 üniversite girebildi. DAÜ, Kıbrıs genelinde de üçüncü sırayı elde etti. Söz konusu listeye Güney Kıbrıs’tan 401-500 ve 601-800 bandından girmeyi başaran iki üniversite bulunuyor.

 

Nature Index Sıralamasında 1.

Hatırlanacağı üzere DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, 2015 yılından bu yana her yıl ülke ve akademik kuruluş bazında başarı sıralamaları açıklayan Nature Index tarafından Fiziksel Bilimler kategorisinde Kıbrıs adasında, Güney Kıbrıs da dahil olmak üzere birinci sırayı elde ederek, Avrupa’nın ileri gelen Fen ve Edebiyat Fakülteleri arasındaki yerini sağlamlaştırmıştı. 1 Ağustos 2018 – 31 Temmuz 2019 tarih aralığını kapsayan dönemde, gerek yaptığı yayınlarla, gerekse de elde ettiği akademik başarılarla Nature Index 2019 Avrupa Üniversite Sıralaması’nda, Kıbrıs’ta Güney Kıbrıs da dahil olmak üzere tüm alanlarda ikinci sırayı elde eden DAÜ, Avrupa’da ilk 35, Türkiye’de ise ilk 10 akademik kuruluş arasında yer alarak Nature Index Nişanı almaya hak kazandı.

 

Dünya Listelerinde DAÜ

DAÜ, THE tarafından 16 Ekim 2019’da açıklanan 2020 mühendislik ve teknoloji eğitimi listesine de 501-600 bandından girmeyi başarmış, dünyada sıralamaya alınan 1,008 üniversite arasında yine KKTC’den tek, Türkiye üniversiteleri arasında 5., Kıbrıs genelinde ise 2. sırada kendine yer bulmuştu. DAÜ, aynı zamanda, 6 Kasım 2019’da açıklanan THE’nin 2020 işletme ve ekonomi eğitimi listesine 201-250 bandından girmeyi başarmış, dünyada sıralamaya alınan 632 üniversite arasında yine KKTC’den tek üniversite olmuş, listeye girebilen tüm Türkiye ve Güney Kıbrıs üniversitelerini de geride bırakarak birinci sırayı elde etmişti

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