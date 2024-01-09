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DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlisi IUGA Komite Üyesi Seçildi

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DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlisi, Uluslararası Ürojinekoloji Derneği (IUGA) Komite Üyeliğine Seçildi
DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlisi IUGA Komite Üyesi Seçildi

DAÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ IUGA’DA KOMİTE ÜYESİ OLARAK SEÇİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlisi Uzm. Fzt. Çisel Demiralp Övgün üyesi olduğu Uluslararası Ürojinekoloji Derneği’nin (International Urogyneacologycal Association- IUGA) Üyeler, Stajyerler ve Erken Kariyer Uzmanları Komitesi’ne üye olarak seçildi.

Geçmişi 1976 yılına uzanan Uluslararası Ürojinekoloji Derneği'nin misyonu, eğitim ve klinik araştırmaların teşviki ile dünya genelinde ürojinekolojik bilgi ve farkındalığın geliştirilmesidir. Bir süredir üyesi olduğu derneğin Ekim ayındaki komite üyeliği seçimlerine başvuran Fzt. Övgün, 19 Aralık 2023 tarihinde komite üyesi olarak seçilerek, 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında komitede görev yapmaya hak kazandı.

Komitenin temel hedefi sağlık çalışanları arasında uluslararası iş birliğini sağlamak ve Ürojinekoloji, Kadın Pelvik Taban Sağlığı ve Rekonstrüktif Cerrahi alanında burslar vererek bursiyer ve stajyerlerin akademik gelişimine katkıda bulunmaktır.

Kadın sağlığı (üriner inkontinans, pelvik ağrı, doğum öncesi-sonrası rehabilitasyon) alanında çalışan fizyoterapistlerin bu dernekte yer alması mutlidisipliner ekibin bir parçası olmak ve uluslararası fırsatlar yakalamak açısından oldukça önem taşımaktadır

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