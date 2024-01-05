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DAÜ Girişimcilik Kulübü, Çanakkale Ortaokulu İş Birliğiyle Öğrencilere Girişimcilik Atölyesi Düzenledi

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DAÜ Girişimcilik Kulübü, Çanakkale Ortaokulu İş Birliğiyle Öğrencilere Girişimcilik Atölyesi Düzenledi: Geleceğin Girişimcileri Yetişiyor
DAÜ Girişimcilik Kulübü, Çanakkale Ortaokulu İş Birliğiyle Öğrencilere Girişimcilik Atölyesi Düzenledi

DAÜ GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ GELECEĞİN GİRİŞİMCİLERİNİ DİNLEDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Girişimcilik Kulübü sosyal sorumluluk projesi kapsamında müfredatlarında girişimcilik dersi olan ortaokullar ile iş birliği başlattı.

 

Çanakkale Ortaokulu ile gerçekleştirilen ilk çalışmada Girişimcilik Kulübü öğrencileri ile Çanakkale Ortaokulu öğrencileri bir araya gelerek Fikir Atölyesi gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında öğrencilerin öğrendiklerini pratiğe dönüştürmesini sağlamak ve bir girişimcinin hangi konularda kendini geliştirmesi gerektiğini anlatmak amaçlandı. İki aşamada gerçekleştirilen Fikir Atölyesi’nde ilk olarak ortaokul öğrencilerine DAÜ Girişimcilik Kulübü Danışman Hocası Jülide Erdal Üngör “Girişimcilik, Takım Olma ve Genç Girişimcilik Örnekleri” konularındaki temel bilgileri paylaştı. İkinci aşamada ise öğrenciler takımlara ayrıldı ve “Çevre, Hayvan Hakları, Sağlık, Eğlence/Oyun, Eğitim” konularında kendilerinden fikir üretip, iş planı olarak sunmaları istendi. Sınırlı sürede problemlere çözüm bulmaya çalışan ve çözümleri farklı açılardan tartışan takımlara DAÜ Girişimcilik Kulübü üyeleri mentorluk yaptı.

 

Çözüm odaklı düşünen, iletişim becerisi gelişmiş ve hepsinden önemlisi özgüveni yüksek öğrencileri yetiştirmek için gerçekleştirilen atölyede Çanakkale Ortaokulu Girişimcilik Kulübü öğretmenlerinden Aziz Oğlak, Gürkan Erdoğan ve Ertül Erciyas öğrencilerin yaptıkları çalışmaların çok verimli olduğunu belirterek, DAÜ Girişimcilik Kulübü’ne teşekkürlerini iletti. Bugüne kadar birçok yenilikçi projeye imza atan Çanakkale Ortaokulu öğretmenleri girişimcilik alanında öğrencilerini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

 

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