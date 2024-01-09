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DAÜ Hukuk Fakültesi, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği İçin Kermes Düzenledi

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DAÜ Hukuk Fakültesi, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği İçin Düzenlenen Kermeste Dayanışma ve Bağışı Artırdı
DAÜ Hukuk Fakültesi, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği İçin Kermes Düzenledi

 

DAÜ HUKUK FAKÜLTESİ ŞAMPİYON MELEKLERİ YAŞATMA DERNEĞİ YARARINA KERMES DÜZENLEDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına kermes düzenledi. İki gün süren söz konusu etkinliğe öğretim üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra DAÜ Öğrenci Kulüpleri ile yönetsel personel de yoğun ilgi gösterdi.

 

Kermes kapsamında elde edilen gelir DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba tarafından Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği temsilcisi ve aynı zamanda Fakültenin öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Can Azer'e teslim edildi. Etkinliğin son gününde DAÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri İsias Davası’na destek belirtmek amacıyla meşaleler ile yürüyüş gerçekleştirdi.

 

Bu anlamlı etkinlikle, sadece bağış toplanmakla kalınmayıp, aynı zamanda birlik ve dayanışma ruhu da pekiştirilmiş oldu. Toplumsal sorumluluk bilinciyle bir araya gelen akademisyen ve öğrenciler dayanışma içinde sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlanmasının güzel bir örneğini sergiledi.

 

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