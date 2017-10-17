DAÜ İç Mimarlık Bölümü Mantinengo Burcu’na ilk nefes oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, geçtiğimiz ay restorasyon projesi tamamlanarak hayata kazandırılan Gazimağusa Mantinengo Burcu’na ilk nefes oldu.

DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü; kuruluşunun 20. yılı dolayısı ile 2017 – 2018 Akademik Yılı, Güz Dönemi etkinliklerinin ilk ayağı olan Yüksek Şeref-Şeref Sertifika Töreni ile birlikte yeni gelen öğrencilere hoş geldin etkinliği düzenledi. Bu bağlamda bölüm tarafından geçtiğimiz günlerde Gazimağusa Suriçi Martinengo Tabyası’nda, “Yüksek Şeref/Şeref Töreni & ‘Martinengo Tabyası İçin Yeniden Kullanım Projeleri’ Sergisi ve ‘Muhteşem’ temalı Isınma Projesi Sunumu” adlı bir tören organize edildi.

Tarihi mekanlara yeniden kullanım kazandırabilmek ve yeniden günlük hayatımızın bir parçası haline getirebilmek için, projesi tamamlanan Martinengo Tabyası’nda böylesi bir ilk nefes olmak, Türkiye genelinde AQAS tarafından tek akredite olmuş köklü bir bölüm olan DAÜ İç Mimarlık bölümü için gurur verici oldu.

Törenin amacı; hem geçtiğimiz bahar dönemi boyunca başarılı olan ve belge almaya hak kazanan öğrencilere bu belgelerini takdim etmek, hem de geçtiğimiz dönem ITAS 302 ve INAR 392 öğrencilerinin, ders yürütücüleri, Doç. Dr. Özlem Olgaç Türker, Seyit Ermiyagil ve Costantinos Economides, asistanlar Tala Moghaddam, Javad Khodaparast eşliğinde tasarladıkları, Martinengo Burcu’na yönelik canlanma ve yaşatma projelerini sergilemekti. Ayrıca bölümün farklı renklerini ortaya koymak adına, muhteşem/amazing konsepti ile ITAS 201/INAR 291 öğrencileri, ders yürütücüleri Doç. Dr. Zehra Öngül, Yrd. Doç. Dr. Hacer Başarır, Öğretim görevlileri Ahenk Yılgın Damgacı, Seyit Ermiyagil ve Pınar Sabancı, asistanlar Javad Khodaparast, Sıla Su Yanar, Orhun Rıza Tokgöz eşliğinde tasarladıkları ısınma projeleri çalışmalarını konuklarla paylaşma fırsatı buldular.

Tören açılışında İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, bir konuşma yaparak, Türkiye genelinde dördüncü olarak kurulan İç Mimarlık Bölümü’nün, kuruluşunun 20. yılı dolayısı ile bir dizi etkinlik tasarladıklarını ifade etti. Bölümlerinin ana misyonlarından birinin de atıl ve fonksiyon yitimine uğramış tarihi mekanları canlandırmak olduğunu ve bugüne kadar da bölüm olarak özellikle tarihi Suriçi’nin birçok binasına canlandırma ve yaşatma projeleri gerçekleştirdiklerini vurguladı. Prof. Dr. Dağlı, bu misyonla restorasyonu yeni tamamlanmış Martinengo Burcu’na yaşamı getirme sorumluluğunu hissettiklerinden dolayı bu etkinliği burada yaptıklarını da vurguladı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek ise konuşmasında İç Mimarlık Bölümü’nü ve öğrencileri bu başarılı etkinlikten dolayı kutladı.