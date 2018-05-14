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DAÜ ile Limak Cyprus Deluxe Hotel arasında iş birliği protokolü imzalandı

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DAÜ ile Limak Cyprus Deluxe Hotel arasında iş birliği protokolü imzalandı
DAÜ ile Limak Cyprus Deluxe Hotel arasında iş birliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Limak Cyprus Deluxe Hotel arasında iş birliği protokolü imzalandı. 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü, saat 10:00’da, DAÜ Rektörlüğü’nde imzalanan söz konusu protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Limak Cyprus Deluxe Hotel Genel Müdürü Mehmet Mülayim ve DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Hasan Kılıç imza koydu.


İmzalanan iş birliği protokolü kapsamında KKTC turizmini geliştirmek amacıyla, staj ve eğitim alanlarında iş birliğinde bulunmak amaçlanıyor. Protokol imza töreninde konuşan Prof. Dr. Necdet Osam, önemli bir iş birliği gerçekleştirmek üzere bir araya gelindiğine değinerek her iki kurum için de yararlı olacağına inandığını belirtti. Turizmin Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) eğitimle birlikte önemli bir gelir kaynağı olduğuna değinen Prof. Dr. Osam, DAÜ olarak turizm alanına kaliteli eleman yetiştirmeye çalıştıklarının da altını çizdi. Limak Cyprus Deluxe Hotel Genel Müdürü Mehmet Mülayim ise gerçekleştirdiği konuşmasında öğrencilerin sektör içerisinde yer almalarının ve hayata hazırlanmalarının kendileri için de son derece önemli olduğuna değinerek, yetkin ve donanımlı öğrencilerin
sektörde yer alması gerektiğine vurgu yaptı. Turizmin KKTC için önemli bir sektör olduğunun altını çizen Mülayim, öğrencilerin sektöre en iyi şekilde hazırlanmaları için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.
DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, turizm sektörü ile akademinin iş birliği içerisinde olmasının son derece önemli olduğuna değinerek, DAÜ Turizm Fakültesi olarak hedeflerinin sektöre kaliteli elemanlar yetiştirmek olduğunu vurguladı. DAÜ Turizm Fakültesi olarak uygulamalı eğitime de önem verildiğini belirten Prof. Dr. Osam,
teorik ve pratik eğitimin birleştiği bir eğitim vizyonunun benimsendiğini aktardı. Prof. Dr. Kılıç, imzalanan iş birliği protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

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