DAÜ ile Warwıck Üniversitesi arasında işbirliği

Açıklamada, eğitim programlarının DAÜ kampusunda Warwick Üniversitesi’nden gelen öğretim elemanları tarafından verilen derslerle 1 akademik yılda tamamlanabildiği kaydedildi.
Öğrencilere 2 dersi İngiltere’de Warwick Üniversitesi’nde veya Singapur, Malezya, Tayland, Çin’de alabilme seçeneği de sunulduğu ifade edildi.
Bu konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve 2017 – 2018 Akademik Yılı için başvuruda bulunmak isteyenler DAÜ kampusunda bulunan WMG-DAÜ Ofisini veya warwick.emu.edu.tr adresini ziyaret edebilir.
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