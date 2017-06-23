DAÜ ile Warwıck Üniversitesi arasında işbirliği

DAÜ'den yapılan açıklama göre, Warwick Üniversitesi Warwick Üretim Grubu’nun (WMG) İşletme Mühendisliği Yönetimi ile Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi yüksek lisans (MSc) programları, 2011 yılından bu yana DAÜ kampusunda sunuluyo

Açıklamada, eğitim programlarının DAÜ kampusunda Warwick Üniversitesi’nden gelen öğretim elemanları tarafından verilen derslerle 1 akademik yılda tamamlanabildiği kaydedildi. Öğrencilere 2 dersi İngiltere’de Warwick Üniversitesi’nde veya Singapur, Malezya, Tayland, Çin’de alabilme seçeneği de sunulduğu ifade edildi. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve 2017 – 2018 Akademik Yılı için başvuruda bulunmak isteyenler DAÜ kampusunda bulunan WMG-DAÜ Ofisini veya warwick.emu.edu.tr adresini ziyaret edebilir.