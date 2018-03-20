DAÜ İletişim Fakültesi İLEDAK 4. Eğitim Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı

17 Mart 2018 Cumartesi günü, 10:00 – 18:00 saatleri arasında gerçekleştirilen 4. Eğitim Çalıştayı’na, İLEDAK üyeleri ile KKTC üniversitelerinde eğitim veren akademisyenler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Aysel Aziz ‘KKTC’deki beş fakültenin ilk defa bir araya gelmesi çok önemli, tarihe not düşelim.’ dedi. İLEDAK’ın akreditasyon alanında kurulan sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Prof. Dr. Aziz, ‘İLEDAK olarak amacımız; iletişim disiplini içindeki ve bu alanla yakından ilgili olan disiplinlerle kesiştiği yerlerdeki ‘iletişim eğitim programları’ için akreditasyon, ulusal ve uluslararası düzeyde kalite, verimlilik, etkinlik gibi belirli performans standartlarında eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Bu hedefe yönelik misyonumuz, güncel ve gelişmekte olan iletişim teknolojilerini kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve nitelikli iletişimcilerin yetiştirilerek toplumun bilinçlendirilmesini ve ileri götürülmesini sağlamaktır.’ şeklinde konuştu. Prof. Dr. Aziz ‘Farklı bilim dallarını değerlendiren kuruluşlar vardı, fakat biz iletişimcilerin yoktu. Neden olmadığını konuşurken çalışmalara başladık. 2015 senesinde Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi ile görüştük. İletişim fakülteleri arkamızda olmadan bu iş olmazdı. Böylelikle akreditasyon sürecimiz başladı. 14 Şubat 2017’de YÖK’e giderek başvurumuzu yaptık. Kendi içlerinde ‘yüksek öğretim kalite kurulu’ yapılanması sebebiyle süreç uzasa da YÖK desteğiyle bir sene sonunda tescilimizi aldık.’ diyerek sözlerine devam etti.

Prof. Dr. Aziz, ilk etapta lisans düzeyinde iletişim eğitimi veren programlar için akreditasyon vereceklerini, ileride önlisans ve yüksek lisans için de çalışmalar yapacaklarını da vurguladı. Çalıştay sonunda İLEDAK Katılım Sertifikaları, İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz tarafından takdim edildi.