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DAÜ İletişim Fakültesi ve MAKEMÜD, Gazimağusa Kültürel Miras İçin İş Birliğine Başladı

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DAÜ İletişim Fakültesi ve MAKEMÜD, Gazimağusa Kültürel Mirası İçin Ortak Çalışmalara İmza Attı: Güçlü İş Birliği Başlıyor
DAÜ İletişim Fakültesi ve MAKEMÜD, Gazimağusa Kültürel Miras İçin İş Birliğine Başladı

DAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ VE MAĞUSA KENT MÜZESİ DERNEĞİ KENT MÜZESİ İÇİN ORTAK ÇALIŞMALARA BAŞLADI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi ile Mağusa Kent Müzesi Derneği (MAKEMÜD) arasında, Gazimağusa’da kültürel mirasın ve belleğin korunması, geliştirilmesi ve arşivlenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Söz konusu protokolün imza töreni, 11 Ocak 2024 Perşembe günü, saat 15:30’da, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın makamında gerçekleşti. Törene; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, MAKEMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy, DAÜ Dijital, Stratejik Pazarlama Ofisi Koordinatörü aynı zamanda MAKEMÜD Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Raziye Nevzat ve MAKEMÜD Yönetim Kurulu Üyeleri Serap Kanay ile Yrd. Doç. Dr. Nafia Akdeniz katıldı. Protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç ile MAKEMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dağlı imza koydu.

 

“İş Birliğimiz Kent İçin Çok Önemli”

Törende konuşan MAKEMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, sözlerine DAÜ’ye teşekkür ederek başladı. MAKEMÜD’ün güçlü kadrosu ile hızla yol kat ettiğini belirten Prof. Dr. Dağlı, amaçlarının Gazimağusa kentinin kültürel somut ve soyut mirasını toplamak, bir araya getirmek, yorumlamak, sergilemek ve arşivlemek olduğunu kaydetti. Ana hedeflerinin kente bir müze kazandırmak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dağlı, Gazimağusa Belediyesi ile Gazimağusa’da yer alan surların altındaki 6 numaralı mazgalın kent müzesi yapılması yönünde çok güzel bir iş birliği içerisinde olduklarını, burada tamirat ve tadilat işlerine de başlandığını aktardı. Derneğin, kent müzesinin nasıl sergileneceği ve sergileme yöntemleri konusunda müzologlarla birlikte çalışmakta olduğunu, aynı zamanda da kent belleğinin oluşturulması konusunda çalışmalar yürüttüğünü belirten Prof. Dr. Dağlı, DAÜ İletişim Fakültesi ile yapacakları iş birliğinin hem dernek, hem de kent için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Dağlı, 2,300 yıllık Gazimağusa kentinin belleğini oluşturmak ve oluşturulan belleği sergileyerek gelecek kuşaklara aktarmanın önemine işaret etti.

 

“Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İş Birliklerine Çok Değer Veriyoruz”

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy da fakülte olarak sivil toplum kuruluşlarıyla yaptıkları iş birliklerine çok değer verdiklerini belirterek, bu iş birliklerinin üniversitenin misyonu gereği yapılması gereken çalışmaların başında geldiğine işaret etti. DAÜ İletişim Fakültesi’nin; Gazimağusa’ya, sivil toplum kuruluşlarına ve MAKEMÜD’ün başlatmış olduğu bellekle ilgili çalışmalara katkı koyacak olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Prof. Dr. Ersoy, bu konuda çalışan profesörlere, araştırma görevlilerine ve gerekli altyapıya da sahip olduklarını kaydetti. Bu projede başlangıç fakülte olacaklarını, daha sonrasında da DAÜ’nün projeye katkı koyabilecek farklı birimleri ve fakültelerinin de sürece dahil olabileceğini aktaran Prof. Dr. Ersoy, iş birliğinin gerçekleşmesine katkı koyan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’a ve MAKEMÜD’e teşekkür ederek protokolün hayırlı olmasını diledi. DAÜ İletişim Fakültesi’nin son vizyonlarından birisinin toplumla entegrasyon olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ersoy, bellekte iz bırakan işlere imza koymayı hedeflediklerini kaydetti.

 

“Güçlü Bir İş Birliğini Başlatmanın Heyecanını Yaşıyoruz”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, üniversite olarak ülkedeki çeşitli sivil toplum kuruluşları iş birliği içerisinde olduklarını ve bu prokotol ile DAÜ ve MAKEMÜD arasında güçlü bir iş birliğini başlatmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, DAÜ’nün yaptığı çalışmalarla toplumuna değer katan, yücelten ve gelişmesine destek veren bir eğitim kurumu olduğunun altını çizdi. DAÜ’nün dünyada üniversite ve kent arasındaki ilişki açısından çok ender bir konumda olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, üniversitenin bu özelliğiyle gurur duyduklarını vurguladı. DAÜ İletişim Fakültesi’nin yürüttüğü çalışmalarla üniversitenin en başarılı fakültelerinden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, DAÜ İletişim Fakültesi’nin toplumun kültürel anlamda belleğine değer katacak ve geçmişi günümüze taşıyacak bir müzenin oluşturulmasına vereceği katkıların DAÜ’yü gururlandırdığını kaydetti. DAÜ’nün toplumuna hizmet vermek için her zaman hazır olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersoy’a, MAKEMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dağlı ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve projeye katkı koyacak tüm çalışma arkadaşlarına bir kez daha teşekkür etti.

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