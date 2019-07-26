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DAÜ İletişim Fakültesi’nden iki yeni lisans programı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde eğitim hayatına başlayacak yeni programları ile büyümeye devam ediyor.
DAÜ İletişim Fakültesi’nden iki yeni lisans programı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylanan İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü, Yeni Medya ve Gazetecilik Türkçe ve İngilizce Lisans Programları, yeni akademik dönemde öğrencilerine merhaba diyecek.

 

4 Yıllık Programlar

Yeni Medya ve Gazetecilik Türkçe ve İngilizce Lisans Programları 4 yıllık bir eğitim süresini kapsıyor. Programların temel amacı; geleceğin gazetecileri olarak görülen öğrencileri mesleki etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk duygusuna sahip, basın ve ifade özgürlüğünün savunucusu, toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal sorunları analiz edebilme yeteneği ve bilgi birikimiyle donanmış, yeni medya olanaklarını etkin biçimde kullanabilen profesyoneller olarak yetiştirmek. Bu amaç doğrultusunda düzenlenen ders programı kuramsal bilgilerin yanı sıra, uygulama ağırlıklı bir eğitimi de içeriyor.

Ayrıcalıklı Mezunlar

Üniversite bünyesinde kurulan Medya Merkezi, Gazetecilik Bölümü öğrencilerine, günümüzün gazetecilik anlayışının gerektirdiği esneklik ve bütünsellik ile birden fazla medyaya yönelik haber hazırlama deneyimi kazandırıyor. Böylelikle, öğrencilerin çalışmaları, Gündem ve GündemNet gazetelerinin yanı sıra, Radyo Doğu Akdeniz ve DAÜ TV’de de değerlendiriliyor. Ayrıca, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrencilerle ve farklı akademik geleneklerden gelen öğretim elemanlarıyla çok-kültürlü bir akademik ortam sağlanırken; burada verilen eğitimle, habercilik gibi önemli ve etik sorumluluk gerektiren bir mesleğe hazırlanan öğrencilere, eğitimlerinin sonunda, farklı kültürleri tanıyarak dünyaya açık olma niteliğini kazanmış mezunlar olma ayrıcalığı sunuluyor.

 

İletişim teknolojilerinde son yıllarda yaşanan hızlı gelişmeler, geleneksel gazetecilik anlayışıyla birlikte, uygulamalarını da değiştirmeye başlamasıyla, bölümün ders programı sürekli güncelleniyor ve öğrencilerin gelecek ile ilgili beklentilerine uygun değişiklikler hızla uygulamaya koyuluyor. Örneğin; öğrencilere internet gazeteciliği ile masa-üstü yayıncılık gibi yeni teknolojiler kullanmayı gerektiren uzmanlıklar kazandırılmaya çalışılıyor.

 

Kariyer Fırsatları

Gazetecilik Bölümü öğrencileri, kendi alanlarında uzman yerli ve yabancı öğretim elemanlarından aldıkları derslerle kendilerini geleceğe en iyi biçimde hazırlama olanağına sahipler. Dolayısıyla, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, yerel ve ulusal gazetelerde; haber muhabiri, spor muhabiri, foto muhabiri, fotoğraf editörü, genel yayın yönetmeni, yazı işleri sorumlusu, haber müdürü, haber koordinatörü, yayın koordinatörü, magazin haberleri sorumlusu, spor, dış haberler ya da ekonomi sorumlusu gibi görevlerde çalışabiliyor. Mezunlar, ayrıca radyo ve televizyon kuruluşlarında haber yayın ve yönetim görevlerini üstlenebiliyor, gazetelerin temsilci bürolarında ve hızla gelişen internet gazeteciliği sektöründe de çalışabiliyor.

 

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