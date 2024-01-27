DAÜ, İşletme ve Ekonomi Alanında KKTC'den Times Higher Education Sıralamasında Tek Üniversite

DAÜ, TIMES HIGHER EDUCATION ALAN SIRALAMASINDA İŞLETME VE EKONOMİ ALANINDA KKTC’DEN TEK ÜNİVERSİTE

Dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını alan bazında açıkladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2024 yılı alan sıralamasına göre İşletme ve Ekonomi alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) listeye giren tek üniversite olma başarısını gösterdi. DAÜ, İşletme ve Ekonomi alanında Muhasebe ve Finans, İşletme Yönetimi ve Ekonomi ve Ekonometri konularında değerlendirildi.

DAÜ, Türkiye ve Kıbrıs Ada Genelinde İkinci Sırada

Söz konusu sıralamaya göre DAÜ, İşletme ve Ekonomi alanında 251-300 bandında yer alarak, Türkiye’de birinci sıradaki Koç Üniversitesi’nden sonra Sabancı Üniversitesi ile ikinci sırayı paylaştı. DAÜ’nün ardından Bilkent Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi 301-400 bandında yer alarak üçüncü sırayı paylaştı. Kıbrıs ada genelinde ise sıralamaya giren üniversiteler arasında DAÜ, Lefkoşa Üniversitesi’nden (University of Nicosia) sonra ikinci sırada yer aldı.

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim, DAÜ’nün dünya üniversiteleri arasında ön sıralarda yer almasından dolayı herkesin gurur duyduğunu belirterek, elde edilen başarının DAÜ’nün uluslararası platformlardaki başarısını ortaya koyduğunu bildirdi. Prof. Dr. Besim söz konusu başarının elde edilmesinde emeği geçen tüm personele teşekkürlerini iletti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak kalitesini çeşitli dünya sıralamalarında kanıtladığını belirterek, her zaman bu tür sıralamalarda dünyanın en iyileri arasında yer almayı hedeflediklerini vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün söz konusu sıralamalardaki başarılarına katkı koyan tüm DAÜ çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, başarıların devamını diledi.