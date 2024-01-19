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DAÜ KPM ve İşletme Fakültesi İş Birliğiyle Şiddetli Çatışma Türleri ve Çözüm Zorlukları Semineri Düzenlendi

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DAÜ KIBRIS POLİTİKALAR MERKEZİ ŞİDDETLİ ÇATIŞMA TÜRLERİ VE ÇÖZÜM ZORLUKLARIYLA İLGİLİ SEMİNER DÜZENLEDİ
DAÜ KPM ve İşletme Fakültesi İş Birliğiyle Şiddetli Çatışma Türleri ve Çözüm Zorlukları Semineri Düzenlendi

DAÜ KIBRIS POLİTİKALAR MERKEZİ ŞİDDETLİ ÇATIŞMA TÜRLERİ VE ÇÖZÜM ZORLUKLARIYLA İLGİLİ SEMİNER DÜZENLEDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Politikalar Merkezi (KPM) ile DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün iş birliği ile “Şiddetli Çatışma Türleri ve Çözüm Zorlukları: Ukrayna ve Gazze İçin Önceki Çatışmalardan İçgörüler” konulu bir seminer gerçekleştirildi.

 

Seminerin açılış konuşmasını DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve KPM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen yaparken, konuşmacı olarak İngiliz ve Kanada donanmalarında, Birleşmiş Milletler’de ve daha birçok uluslararası barış inşası ile uğraşan ajanslarda subay olan Graham Day katıldı.

 

Graham Day konuşmasına “fetih savaşı” ile “halk arası savaş” arasındaki farkları anlatarak başladı. Fetih savaşının, bir emperyal ulus devletin toprak elde etmek için başka bir ulus devlete saldırması durumunda ortaya çıktığını aktaran Day, bu duruma örnek olarak Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini gösterdi. Day, daha sonra devlet dışı bir aktörün bir ulus devlete saldırması durumunda halk arasında savaş oluştuğunu belirterek, devlet dışı bir aktör olan Hamas’ın İsrail’e saldırmasıyla başlayan Gazze savaşını bu duruma örnek olarak gösterdi. Tüm çatışmalarda asıl meselenin çatışma bittikten sonra ne olacağı olduğunu ifade eden Day, ülke içinde ekonomik faaliyetlere başlamadan önce ulusların güvenliğini sağlamalarının çok önemli olduğuna değindi.

 

Etkileşimin yoğun olduğu seminerin sonunda, Graham Day, Prof. Dr. Ahmet Sözen’in moderatörlüğünde, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı ve savaş sonrasında ülkelerin kendi uluslarını nasıl güvence altına alabileceklerine dair örnekler verdi.

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