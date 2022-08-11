DAÜ Müzik Öğretmenliği Programı çok sesli korosu “Hanaylar Yaptırdım”

. Geçtiğimiz günlerde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda çekilen “Hanaylar Yaptırdım” isimli Kıbrıs Halk türküsü klibi DAÜ TV yapımcılığında çekildi.

1894 yılında Kıbrıs’ın Limasol şehrinde yaşanmış gerçek bir olaydan yola çıkılarak ağıt yakılan ve Hanaylar Yaptırdım adı verilen ağıt türküsü geleceğin müzik öğretmenleri tarafından hikayesi ile birlikte çok sesli olarak seslendirildi. O dönemde hayatını kaybedenlerin anısına yorumlanan eser sahnede bir kez daha hayat buldu. Söz konusu klibin yönetmenliği, senaryosu ve koreografisi Adem Öksüzoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Hanaylar Yaptırdım Ağıt Türküsü Hikayesi

Müzik Öğretmenliği Programı Korosu için Oskay Hoca tarafından düzenlenen Hanaylar Yaptırdım (Ağıt) Kıbrıs Halk türküsü 1894 yılında Kıbrıs'ın Güney’inde yer alan Limasol şehrinde gerçekleşen bir sel felaketini konu almaktadır. Kıbrıslı Edebiyatçı Prof. Dr. Şevket Öznur’un “Öyküleriyle Kıbrıs Türk Halk Türküleri” kitabı referans alınarak elde edilen bilgilere göre; evlilik hazırlığı yapan genç çiftten kızın babası, oturdukları hanay tipi evleri eski olduğundan genç çifte Limasol'un ortasından geçen Garilli deresi yanına yeni bir hanay ev yaptırır. Yağan yağmurlar neticesinde oluşan sel felaketi Limasol'u vururken, yöre halkıyla birlikte genç çift de selden kurtulmak için yeni yaptıkları hanayın ikinci katına sığınırlar. Ağırlığı taşıyamayan hanay çöker ve sel sularına, insanlarla birlikte karışır. 30'a yakın insan hayatını bu selden dolayı kaybeder. Ölenler arasında genç kız da yer almaktadır. Söz konusu ağıt damadın ve gelinin babasının ağızından yakılmış olup, Kıbrıs Türk Ağıt Geleneği'nde ilk “Ağıt-Türkü” olarak kayıtlara geçmiştir.

Koro Şefi Erkan Dağlı yönetiminde seslendirilen “Hanaylar Yaptırdım” isimli türkünün ses kayıtları On Air Record stüdyolarında İnanç Eyüboğlu tarafından gerçekleştirildi. “Hanaylar Yaptırdım” klibi Ağustos ayı sonunda DAÜ’nün resmi sosyal medya hesapları, DAÜ TV, Youtube ve diğer sosyal medya kanallarından yayınlanacaktır.