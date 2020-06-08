  • BIST 109.637
  • Altın 370,699
  • Dolar 6,7879
  • Euro 7,6751
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

DAÜ Öğrenci Seçme, Yerleştirme Ve Burs Sistemi Başvuruları İçin Son İki Gün

» »
DAÜ Öğrenci Seçme, Yerleştirme Ve Burs Sistemi Başvuruları İçin Son İki Gün
DAÜ Öğrenci Seçme, Yerleştirme Ve Burs Sistemi Başvuruları İçin Son İki Gün

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), yaşanan pandemi sürecini de göz önüne alarak, bu yıl Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi çerçevesinde, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği programları hariç, diğer programlara çevrimiçi (online)başvuru ile lise not ortalamalarına göre öğrenci alıyor. DAÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1700’ü aşkın başvurunun yapıldığı sistemde henüz başvurularını tamamlamayan öğrencilerin bulunduğu, bu öğrencilerin başvurularını en geç 10 Haziran 2020 Çarşamba gününe kadar tamamlamaları gerektiği bildirildi. Öte yandan; DAÜ Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi’ne yeni başvuru yapacak öğrencilerin de, başvurular için son gün olan 10 Haziran 2020 Çarşamba gününe kadar başvurularını yapmaları gerektiği hatırlatıldı. DAÜ Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi’ne, KKTC uyruklu (çift uyruklular dahil), KKTC’de veya KKTC dışında örgün eğitim veren lise veya dengi bir okul mezunu veya mezun adayı öğrenciler ile lise öğrenimini kesintisiz (4 yıl) KKTC’de örgün eğitim veren bir eğitim kurumunda tamamlayarak mezun olan veya olacak olan TC vatandaşı öğrenciler başvuru yapabilir. Öğrenciler, başvurularını ücretsiz olarak www.emu.edu.tr adresinde yer alan DAÜ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi’ne yapabiliyor.

 

Tıp ve Diş Hekimliği için sınav yapılacak

DAÜ’nün uluslararası ortak lisans programları için sınav yapılacak. DAÜ – Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ortak programı ile DAÜ – Sağlık Bilimleri Üniversitesi ortak Diş Hekimliği programı için yazılı sınav 18 Haziran 2020 Perşembe günü, saat 10:30 – 13:00 saatlerinde tek oturum halinde Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü’nde ve İstanbul’da Maltepe Üniversitesi’nde yapılacak. Adayların Sınava Giriş Belgesi’nin yazıcıdan çıktısını alarak sınav günü yanında bulundurması gerekiyor. Sınav günü sağlıkla ilgili güvenlik tedbirleri en üst düzeyde alınacak

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç pandemi sürecinde sağlık anlayışını değerlendirdi02 Haziran 2020 Salı 17:40
  • DAÜ’den Yrd. Doç. Dr. Raziye Nevzat “GNÇ TALKS” söyleşilerine katıldı01 Haziran 2020 Pazartesi 16:24
  • Daü öğrencisinden gururlandıran başarı28 Mayıs 2020 Perşembe 19:27
  • DAÜ Lise Puanına Göre Kayıt Yapacak22 Mayıs 2020 Cuma 15:44
  • DAÜ rektörlük seçimi 12 Haziran’da15 Mayıs 2020 Cuma 15:44
  • DAÜ Eczacılık Fakültesi’nden 14 Mayıs Eczacılık Bayramı Mesajı14 Mayıs 2020 Perşembe 18:52
  • Başbakan Tatar'dan DAÜ'ye ziyaret13 Mayıs 2020 Çarşamba 21:40
  • DAÜ Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özataç covıd-19 krizini ekonomi özelinde değerlendirdi11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:02
  • DAÜ Bahar Dönemi için mevcut sistem yanında “Başarılı / Başarısız” not sistemini de kullanacak06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:59
  • DAÜ robot takımı şampiyonluğun en büyük adayları arasında04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti