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DAÜ Öğrencileri, Türkiye'nin Üretken Yapımcısı Emre Oskay'dan Usta Eğitim Alıyor

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DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü Öğrencileri, Türkiye'nin Yenilikçi Yapımcısı Emre Oskay'dan Eğitim Alarak Sektördeki Güncel Gelişmeleri Keşfediyor
DAÜ Öğrencileri, Türkiye'nin Üretken Yapımcısı Emre Oskay'dan Usta Eğitim Alıyor

DAÜ SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ USTALARDAN ÖĞRENİYOR

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri “Ustalardan Öğrenme” konsepti çerçevesinde Emre Oskay’dan ders almaya devam ediyorlar.

 

Türkiye’nin en üretken yapımcıları arasında yer alan, aynı zamanda Mustang, Bihter, Ölümlü Dünya, Tamirhane ve Misafir gibi önemli yapıtların yapımcılığını üstlenen DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu Emre Oskay, gerçekleştirdiği ders kapsamında henüz gösterime girmemiş ve 2024 yılında gösterime girecek olan bir eseri ilk defa öğrenciler ile paylaştı.

 

Film gösterimine DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy ile Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bahire E. Özad’ın yanı sıra, fakülte akademisyenleri ve öğrenciler katıldı. Ders kapsamında öğrencilere gösterilen film, akademisyenler ve öğrenciler tarafından oldukça beğeni ve ilgi gördü.

 

Emre Oskay’a yapım öncesi, yapım sonrası, senaryo yazımı, film bütçesi gibi birçok konu hakkında soru soran öğrenciler, film yapımcılığı hakkında oldukça değerli bilgiler edindiler.

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