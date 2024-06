DAÜ, Otel İşletmeciliğinde Kıbrıs’ta Birinci Sırada

DAÜ, OTEL İŞLETMECİLİĞİ ALANINDA KIBRIS’TA BİRİNCİ SIRADA

Birbirinden farklı bağımsız uluslararası dünya üniversite sıralama kuruluşları tarafından her zaman dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), EduRank tarafından 2024 yılı için açıklanan dünya üniversiteler akademik sıralamasının bilimsel araştırma performansında, “Otel İşletmeciliği” alanında dünya 58’incisi olarak bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) gururlandıran bir başarıya imza attı. DAÜ bu alanda Avrupa Kıtası’nda 19’uncu olurken, Kıbrıs adası genelinde de birinci sırada yer alma başarısını gösterdi.

Dünya çapında elde edilen bu üstün başarıya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mine Haktanır, “Bu başarı kaliteli akademik ortamımızın meyvelerini vermesi olarak düşünülebilir. Fakültemiz hizmet sektörünün başlıca gereği olan uygulama odağını teorik olarak da destekleyerek sektörün ihtiyacı olan insan kaynağını yetiştiriyor. Yine turizmin olmazsa olmazı olan dil eğitimine de önem vererek uluslararası çalışabilirlik çıtamızı yükseltiyoruz. Akademik çalışmalarımız ve yayınlarımız bizlerin dünyadaki bu önemli yerimizi korumadaki en önemli faktörlerin başında geliyor. Özellikle “International Journal of Hospitality Management”, “International Journal of Contemporary Hospitality Management”, “Journal of Hospitality Marketing and Management” gibi alanın en iyi dergilerinde öğretim elemanlarımızın yapmış oldukları bilimsel yayınlar hem Turizm Fakültemizi hem de Üniversitemizi dünya sıralamasında her zaman yukarıya çıkarmıştır. Bir doktora, altı yüksek lisans, dört lisans ve altı ön lisans programlarımız ile turizmin farklı alanlarına katkı yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Üniversitemizin elde ettiği bu başarı eğitimdeki kalitesini ve mükemmeliyete verdiği önemi göstermektedir. Özellikle Turizm Fakültesi’nin ağırlama ve otel yönetimi alanındaki akademik kadrosunun elde edilen başarıdaki payı yadsınamaz derecede büyüktür. Bu başarı hem Üniversitemiz hem de KKTC için büyük bir gurur kaynağıdır. DAÜ olarak hedefimiz bu başarıları daha da ileriye taşıyarak eğitimde ve araştırmada dünya sıralamalarındaki yerimizi daha da iyi yerlere götürmektir.”