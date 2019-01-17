DAÜ sanat koleksiyonu büyümeye devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sanat koleksiyonu oluşturma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. DAÜ adına Kıbrıs Araştımaları Merkezi’nin (KAM) yürüttüğü proje kapsamında 400’e yakın sanat eserini koleksiyonuna katan DAÜ, 2018 – 2019 Akademik Yılı’nda da sanat koleksiyonunu büyütmeye devam edecek.

Bu bağlamda İnci Kansu (6 eser), Günay B. Caymaz (5 eser), Mustafa Öztunç (5 eser), Hüseyin Özinal (3 eser), Nurtana Karagil (8 eser) ve Gökçe Keçeci’den (6 eser) toplam 33 eserin daha DAÜ koleksiyonuna katılabilmesi amacıyla 18 Ocak 2018 Cuma günü, saat 11:00’de, Rektörlük Ofisi’nde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile söz konusu sanatçılar arasında iş birliği protokolü imzalanacak. İmzalanacak olan iş birliği protokolü ile sanat koleksiyonuna katılan eser sayısı 423’e ulaşmış olacak.

DAÜ-KAM sanat projeleri koordinatörü Zehra Şonya konu ile ilgili yaptığı açıklamada bağış karşılığı alınan eser seçimlerinde, sanatçının bilinen veya benimsenen stiliyle ilgili örnekler dışında, sanatçının sürecinin ele alınabileceği ve dönemsel özellikler yanında eskiz çalışmaları da dahil birçok deneysel çalışma ve tekniklerin de yer aldığı geniş bir perspektife yayılan örnekler üzerinde durduklarını dile getirdi.

Sanatçı süreçlerini eserlerde takip edebilmenin hem eğitim açısından hem de sanatçı süreçlerini takip edip gelişimlerini ve değişimlerini kayıt altına alma, inceleme ve sunabilme yönünden değerli bulduklarını belirten Şonya, ayrıca çok yönlü olarak oluşturulmaya çalışılan koleksiyonla ileride gizli kalmış birçok değeri gün yüzüne çıkaracak enteresan çalışmaların ve sergilerin kaynağının da oluşturulmasını hedeflediklerini belirtti.