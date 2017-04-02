“DAÜ Sanat Üçgeni 2” başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), Güzel Sanatlar Kulübü eğitmeni Ayhatun Ateşin küratörlüğünde düzenlenen “DAÜ Sanat Üçgeni 2” dün başladı.

DAÜ Aktivite Merkezi’nin organize ettiği etkinlikte, insan ve mekanı ilişkilendiren açık atölyeler ve sanat çalışmaları yapılacak. Katılımcılar, seramik, resim ve heykel atölyelerinden oluşan sanat buluşmasında, sanat bilgisi ile sanat düşüncesinin nasıl bir araya getirileceğini uygulayarak öğrenirken, bir yandan da üretmeye devam edecek.

Sanatçılar Ali Dirier, Tolga Yurt Özveri, İlker Avcı, Burak Çizer, Eda Taşlı, Kadriye İnal, Aykut Hızlıok, Umut Germeç, Aslıhan Kaplan Bayrak, Burçak Değerli, Şenay Buluğ, Emrah Güney, Kemal Behçet Caymaz, Bahire Bayraktar Deniz ve Ayhatun Ateşin katılacağı etkinlik 8 Nisan’a kadar sürecek.