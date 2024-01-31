DAÜ-SEN: DAÜ Yönetilemiyor, Belirsizlik ve Kaos içinde Sürükleniyor

"Sayın Rektöre, durumu idare etmek için akademik personelin haksızlığa uğratılmasına izin verdikleri noktada artık geriye dönülmeyecek bir yola gireceklerini hatırlatmak isteriz. Hiçbir makam kalıcı ve "garanti" değildir."

DAÜ-SEN açıklama yaptı;

Doğu Akdeniz Üniversitesi sorunlarına çözüm olacak bir yönetim becerisi gösteremiyor.

Yıllardır, aylardır önlem alamayan Vakıf Yöneticiler Kurulu ve Rektörler çözüm önerileri dahi üretmekten uzak bir halde Üniversitemize çok uzun süreler kaybettirmişlerdir. Bu yönetim beceriksizliğinden dolayı Üniversite kapsamlı bir çözüm planını paydaşların uzlaşısıyla hayata geçiremiyor.

Bugün bir ay daha tamamlanırken Üniversite yine belirsizlik içinde, hukuk dışında sürüklenmeye devam ediyor. Maaşlar, yine “iç borçlanma” adı altında eksik ödeniyor.

Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu 8 aydır DAÜ’den istatistik istediğini ancak halen alamadığını söylüyor.

Sayın Eğitim Bakanı'na bir kez daha hatırlatmak isteriz ki Vakıf Yöneticiler Kurulu’nu ve Başkanı’nı mensubu olduğu hükümetler göreve getiriyor. 8 aydır hiç bir iş yaptırtamayan ve verileri alamayan kendileridir.

4 yıl boyunca Üniversite bir krizin içinde sürüklendi, ancak Hükümet, Vakıf Yöneticiler Kurulu ve Rektörlük çözüm adına hiç bir şey yapmadı ve üniversite hala daha sürüklenmeye devam ediyor.

Hala daha gerçek veriler ve bilgiler, Üniversite Yönetim Kurulu’ndan ve Senato'dan gizlenmektedir. Rektörlük, ÜYK ve Senato’yu süreçlerin dışında tutmaya çalışmaktadır.

Vakıf Yöneticiler Kurulu ve Başkanı Sayın Dr. Erdal Özcenk yerel ve geleneksel siyasi "hassasiyetleri" korumak için akademik personelin özlük haklarını çiğnemeye hazır bir görüntü çizmektedir.

Sayın Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç ise süreçleri uzaktan izlemekte, neredeyse hiçbir konuda taraf olmamakta ve özellikle akademik personelin haklarına saldırı niteliğindeki öneri ve tavırlara seyirci kalmaktadır.

Sayın Rektöre, durumu idare etmek için akademik personelin haksızlığa uğratılmasına izin verdikleri noktada artık geriye dönülmeyecek bir yola gireceklerini hatırlatmak isteriz. Hiçbir makam kalıcı ve "garanti" değildir.

DAÜ-SEN, makul ve adil olmayan, iş barışını bozacak bir sürece destek olmayacak ve kararlılıkla karşı gelecektir.

Üniversiteyi belirsizlik ve kaos içerisinde sürüklemek yerine, halen bütünlüklü, hukuk ve adalet çerçevesinde bir çözüm mümkündür.

DAÜ-SEN