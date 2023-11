17 Kasım saat 19:00'da DAÜ-SEN'in katkıları ile yazar Kamiar Yazdani'nin "Lame Indecisiveness: The Story of The Sketches " adlı kitap tanıtımı ve sergi açılışı Rüstem Kitabevi'nde gerçekleşiyor.

Yazar Yazdani'nin kitabı Avrupa Ülkeleri , Türkiye , İran ve çoğunlukla Kıbrıs'taki emsallerden 2015 ve 2023 yılları arasında çizilmiş 52 eskiz içeren bir sanat monografisidir.