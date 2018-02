DAÜ Sinema-TV Bölümü’nden yan dal müjdesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema – TV Bölümü, 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi itibariyle tüm fakülteler için Türkçe ve İngilizce programlarını yan dal olarak açıyor.

DAÜ Sinema – TV Bölümü’nde yan dal yapmak isteyen öğrencilerin eğitim aldıkları ana dallarında ilk 2 dönemlerini bitirmiş olmaları ve genel not ortalamalarının (CGPA) en az 2,50 olması gerektiği belirtilirken, toplamda alacakları 6 ders ile DAÜ İletişim Fakültesi’nden Sinema – TV alanında yan dal sertifikası alabilecekleri ifade edildi.

Başvuruların DAÜ İletişim Fakültesi sekreterliğinden yan dal formunun doldurularak yapılabileceği bildirilirken, bir dönem için en az 1 ve en fazla 2 yan dal dersinin alınabileceği, öğrencinin genel not ortalaması (CGPA) 3 ve üzeri ise; alabilmeye hak kazandığı 1 fazla ders tercihini yan dal programından yana kullandığı takdirde ilgili ders için ekstra ücret ödemeyeceği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema – TV Bölüm Başkan Yardımcısı Ahmet Goran, yan dal programı dâhilinde alınacak olan 6 dersin Sinema – TV Bölümü’nün majör dersleri olduğunu ve yan dal programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin bu alanda yüksek lisans yapmak istedikleri takdirde ön koşul olarak belirlenen bu 6 dersten muaf olarak eğitimlerine devam edebileceklerini belirtti.

Yan Dal Programının İçeriği Hem Uygulamalı, Hem de Teorik Zenginlikte

Yan dal programının içeriğinin hem uygulama hem de teori açısından zengin bir çeşitlilikte belirlendiğine dikkat çeken Goran, öğrencilerin “Sinema ve TV’de Yapıma Giriş” dersinde kamerayı kullanmayı öğreneceklerini, “Kurguya Giriş” dersinde video montajı yapmayı öğreneceklerini, “Görüntü Yönetmenliği” dersinde sinematografi hakkında derinlemesine bilgi edineceklerini ifade etti. Goran, “Sinemada Temel Kavramlar ve Akımlar”, “Yayın Medyası ve Politikalarını Anlama”, “Sinema Estetiği” gibi teori dersleriyle de öğrencilerin bu alandaki bilgi ve yetkinliklerini geliştireceklerini belirtti.

“TV ve Sinema Hayatımızın Merkezinde Yer Alan Çok Önemli 2 Medya Aracı”

Sinema – TV Bölümü’nde eğitim almanın öğrencilerin vizyonlarına önemli bir katkı sağlayacağını dile getiren Goran, “Günümüzde sinema ve TV hayatımızın merkezinde yer alan çok önemli 2 medya aracı. Dolayısıyla bu alanda hem uygulama hem de teori anlamında bilgi ve beceri kazanmak öğrencilerimizin vizyonunu çok geliştirecektir. Bir film ya da TV programı seyrederken pasif izleyici konumundan çıkıp çok daha eleştirel bir perspektiften okumalar yapabilecekler. Bu bağlamda sinema ve TV ürünlerinden çok daha fazla keyif almaya başlayacaklar. Pek tabi bu işin en yüzeysel noktası. Bir adım daha öteye gidecek olursak eğer, öğrenci isterse ve yeteneği varsa temel bir takım becerileri kazandığı bu programı başarıyla tamamlamasının ardından, pratikte edinmiş olduğu uygulamaları denemeye, örneğin bir kısa film çekmeye yeltenebilecek ve kendinde o cesareti görebilecek. Yazdığı senaryo varsa onu filme çekebilecek ve bir anlamda kendi alanının dışında ilerisi için ikinci bir meslek kazanımı dahi söz konusu olabilecek.” dedi.

“Sosyal Medya Üzerinden İnsanlar Kendi Çektikleri Videoları, Kısa Filmleri Paylaşmaya Başladılar”

Tüm fakültelerde yer alan öğrencileri Sinema – TV Bölümü’nde yan dal yapmaya davet eden Goran, artık her meslek grubundan insanların sosyal medyada aktif olarak bu alanda prodüksiyonlar üretmeye başladığına dikkat çekti.

Öğrencilerin kendi başlarına el yordamıyla, Sinema – TV yan dal programının sunmuş olduğu kazanımları edinmelerinin oldukça güç ve zaman alabilecek bir husus olduğuna değinen Goran, “Günümüzde artık insanlar internet aracılığıyla sosyal medya üzerinden kendi çektikleri videolarını ve kısa filmlerini paylaşmaya başladılar. Biz de DAÜ Sinema – TV Bölümü olarak tüm fakültelerdeki öğrencilerimize kısa süre içerisinde konunun uzman akademik personel eşliğinde alacakları uygulamalı eğitimle, bu alanda üretim yapmalarını sağlayacak kazanımları edinme imkânı sunuyoruz.” dedi.

Son olarak Goran, öğrencilerin eğitimini almış oldukları ana dallarındaki not ortalamaları ile yan dal programı dâhilinde elde edecekleri not ortalamalarının birbirini etkilemeyeceğini, her iki alan için iki farklı not döküm belgesi oluşturulacağını da sözlerine ekledi.