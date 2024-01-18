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DAÜ Turizm Fakültesi Öğrencileri, Noel Etkinliği Gelirini Hayır Kurumuna Bağışladı

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DAÜ Turizm Fakültesi Öğrencileri, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği İçin Önemli Bağışta Bulundu: Geleneksel Noel Etkinliğinden Elde Edilen Gelir Yardıma Aktarıldı
DAÜ Turizm Fakültesi Öğrencileri, Noel Etkinliği Gelirini Hayır Kurumuna Bağışladı

DAÜ TURİZM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN ŞAMPİYON MELEKLERİ YAŞATMA DERNEĞİ’NE ANLAMLI DESTEK

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi öğrencileri tarafından, 25 Aralık 2023 tarihinde, Tower Uygulama ve Eğitim Restoranı’nda, DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Koral Karamanoğlu’nun yiyecek ve içecek yönetimi dersinin projesi kapsamında, öğrencilerin kendi imkanlarıyla düzenlediği ve finanse ettiği geleneksel Noel etkinliğinden elde edilen tüm gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlandı.

 

Etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Turizm Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mine Haktanır, Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. M. Güven Ardahan ve Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı’nın yanı sıra, DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyeleri ile özel davetliler katıldı.

 

Etkinlikten elde edilen gelir, DAÜ Turizm Fakültesi öğrencileri tarafından Turizm Fakültesi Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. M. Güven Ardahan, Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı ve Öğretim Görevlisi Koral Karamanoğlu eşliğinde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği temsilcisi ve aynı zamanda DAÜ Uluslararası, TC ve KKTC Tanıtım Koordinatörü Murat Aktuğralı’ya takdim edildi.

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