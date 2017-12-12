DAÜ turizmde başarılı öğrenciler onurlandırıldı

Törenin açılışında öğrencilere seslenen Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç öğrencileri kutlayarak kariyerlerinde başarıyı yakalamanın yollarına yönelik tavsiyelerde bulundu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu başarılı öğrencilerine şeref ve yüksek şeref belgeleri verdi. DAÜ Turizm Fakültesi’nde gerçekleştirilen törene Limak Cyprus Deluxe Hotel Genel Müdürü Mehmet Mülayim ve Bellapais Gardens Hotel sahibi Executive Chef Selim Yeşilpınar da konuk konuşmacı olarak katıldı.

Törenin açılışında öğrencilere seslenen Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç öğrencileri kutlayarak kariyerlerinde başarıyı yakalamanın yollarına yönelik tavsiyelerde bulundu.

Prof. Dr. Kılıç, derslerde başarılı olmanın önemli olduğunu, ama sadece derslerde başarılı olmanın mezuniyet sonrası başarıyı getirmede tamamen yeterli olmadığını vurgulayarak, öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca sosyal ve kültürel etkinliklerde de yer almalarının kendilerine çok önemli kazançlar sağlayacağını belirtti. Prof. Dr. Kılıç ayrıca, öğrenim yaşamları boyunca kuracakları arkadaşlıkların çok önemli olduğunun, bunun gerek iş yaşamları gerekse gelecekteki başarılarının kaynağı olacağının altını çizdi.

Limak Cyprus Deluxe Hotel Gener Müdürü Mehmet Mülayim de “Otel Endüstrisinde Motivasyon” başlıklı sunumunda, bu konuya vurgu yaparak öğrencilere, arkadaşlık kurmanın çok önemi olduğunu, şu an yanlarında oturan arkadaşlarının gelecekte ortak projeler gerçekleştirmeleri ve başarılar elde etmeleri için fırsatlar sağlayacağını aktardı. Kendi iş yaşamından da birçok örnek veren Mülayim, öğrencilerin iş yaşamlarında kullanabilecekleri oldukça yararlı tavsiyelerde bulundu.

Bellapais Gardens Hotel sahibi Executive Chef Selim Yeşilpınar da “Aşçılıkta Kariyer Yolculuğu” konulu konuşmasında, insan sağlığı ile ilgili olması bakımından aşçılığın doktorluk mesleği kadar kritik bir meslek olduğunu söyleyerek, öğrencilere yapmakta oldukları işin hayati önemi olduğunu aktardı. Yeşilpınar, hedefledikleri noktaya gelebilmek için basamakları tek tek çıkmaları gerektiğini, öğrenmenin, kendini geliştirmenin ve çok çalışmanın varmak istedikleri noktaya ulaşmalarını sağlayacaklarını belirtti.

Öğrencilerin akademik ve iş yaşamları adına yararlı dersler çıkardıkları konuşmaların ardından, konuk konuşmacılar ve DAÜ Turizm Fakültesi öğretim elemanları, Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Turizm ve Otelcilik programlarından 61 öğrenciye ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Aşçılık programlarından 132 öğrenciye yüksek şeref ve şeref belgelerini vererek başarı dileklerinde bulundular. Sertifika töreninin ardından tüm katılımcılar birlikte fotoğraf çekerek törenin ölümsüzleşmesi sağlandı.