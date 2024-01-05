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DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu, Şampiyon Melekler İçin Yardım Kermesi Düzenledi

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DAÜ YDİHO, Şampiyon Melekler İçin Düzenlediği Kermesle Topladığı Geliri Bağışladı
DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu, Şampiyon Melekler İçin Yardım Kermesi Düzenledi

DAÜ YABANCI DİLLER VE İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU ŞAMPİYON MELEKLER İÇİN KERMES DÜZENLEDİ

 

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO), toplumsal sorumluluk projeleri kapsamında, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına, Şampiyon Melekler anısına yapılacak olan yeni bir okulun yapımına ve verilecek burslara katkı koymak amacıyla, yardım kermesi düzenledi. DAÜ YDİHO ön bahçesinde gerçekleştirilen söz konusu etkinliğe hem öğrenciler hem de öğretim üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

 

Proje yürütücüsü ve öğrencilerinin katılımıyla açılan stantlarda çeşitli ürünlerin satışları gerçekleştirildi. Satışlardan elde edilen gelir önümüzdeki günlerde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

 

Büyük bir coşku ve katılımın olduğu kermes sonunda proje yürütücüsü ve öğrencileri bir sosyal sorumluluk etkinliğini daha başarıyla tamamladıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdiler. Etkinlik sonunda hem kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere hem de dönem içerisinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere sertifika takdim edildi.

 

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