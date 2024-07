DAÜ Yayınevi'nden Gazimağusa'ya Anlamlı Bağış

DAÜ YAYINEVİ YÖNETİM KURULU, DAÜ YAYINLARI’NDAN BİR SEÇKİYİ GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ SONAY ADEM KÜTÜPHANESİ’NE VE MAĞUSA KENT MÜZESİ DERNEĞİ’NE TAKDİM ETTİ.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yayınevi 1995 yılından beri hem yerel hem de küresel gereksinimler doğrultusunda nitelikli akademik yayınlar yapma hedefiyle faaliyet göstermektedir. Bu amaçla Türkçe ve İngilizce dilde, özgün kitaplar, süreli yayınlar, konferans bildirileri ve ders kitapları yayımlayan DAÜ Yayınevi, özellikle temel bilimler, sosyal bilimler, sağlık bilimleri, mimarlık/planlama/tasarım ve kültür/sanat alanlarında yayımladığı özgün kitapları ile, DAÜ içinde ve dışında yapılan ve bu alanları ileriye taşıyan araştırmaların ilgili okuyuculara ulaşmasını hedeflemektedir. DAÜ Yayınevi tarafından uzun yıllardır yayımlanan süreli yayınlar - Kıbrıs Araştırmaları Dergisi, Kadın Araştırmaları Dergisi, EMU Journal of Pharmaceutical Sciences, Journal of Urban Research and Development (JURD) ve yeni yayım hayatına başlayacak olan DAÜ Hukuk Fakültesi Dergisi ile DAÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi​​, dünyanın birçok ülkesinden yazarları ve okurları bir araya getirmektedir.

Bu bağlamda, DAÜ Yayınevi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara ve Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Ceren Gezer ile Dr. Erkan Arkın, Gazimağusa Belediyesi Sonay Adem Kütüphanesi ve Mağusa Kent Müzesi Derneği’ni ziyaret ederek, DAÜ Yayınları’ndan bir seçkiyi bu kurumlara hediye etmiştir.

Kuzey Kıbrıs’ta yer alan üniversiteler içindeki tek Yayınevi olma özelliğini taşıyan DAÜ Yayınevi, benzer bağış yöntemleri kullanarak, yayınlarının toplum içinde daha fazla okuyucuya ulaşmasına olanak tanımaktadır.