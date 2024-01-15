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DAÜ YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK BÖLÜMÜ’NDEN BASIN KURULUŞLARINA ZİYARET

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DAÜ İletişim Fakültesi Öğrencileri, Gazetecilik Dersi Gezisinde Kıbrıs'taki Basın Kuruluşlarını Ziyaret Ederek Mesleki Deneyim Kazandı.
DAÜ YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK BÖLÜMÜ’NDEN BASIN KURULUŞLARINA ZİYARET

 

DAÜ YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK BÖLÜMÜ’NDEN BASIN KURULUŞLARINA ZİYARET

 

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü “Gazeteciliğe Giriş” dersi kapsamında basın kuruluşlarına gezi düzenledi. DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy ve Araştırma Görevlisi İ. Emre Sugel’in eğitmenliğini üstlendiği ders kapsamında düzenlenen gezide öğrenciler medya profesyonelleriyle bir araya gelme fırsatı yakaladı.

 

Söz konusu gezi kapsamında Türk Haber Ajansı Kıbrıs (TAK), Halkın Sesi Gazetesi, Bağımsız Medya Grubu ve Kıbrıs Postası ziyaret edildi. Kıbrıs'ın önde gelen medya mensuplarının bilgi ve deneyimlerini aktardığı gezide, öğrenciler medya organlarının çalışma prensiplerini ve yayın akışındaki aşamaları deneyimleme şansına sahip oldular. Ziyaret sırasında çevrim içi ve konvansiyonel gazetecilik, ajans haberciliği ve Web TV yayıncılığı üzerine detaylı bilgiler verildi.

 

Staj ve İş İmkanları Görüşüldü

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy, öğrencilerin deneyimli medya profesyonelleriyle bir araya gelerek bilgi almaları ve çalışma sahasını görmelerinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Prof. Dr. Ersoy, bu gezi kapsamında öğrencilere staj ve iş imkânına yönelik yeni bağlantılar ile ilişkilerin geliştirilmiş olmasının önemine değinerek, DAÜ’lü öğrencileri ağırlayan kurumlara teşekkürlerini iletti. Ayrıca sektörle iş birliklerinin artarak devam edeceğini dile getiren Prof. Dr. Ersoy, eğitim programlarının sektörle buluşmasının önemine vurgu yaptı.

 

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